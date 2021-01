VIDEO KIMI Show Belajar Lagu: Ini Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada - Blackout

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Selalu Ada dari grup band Blackout.

Video klip lagu tersebut diunggah di YouTube Falcon pada 21 Juni 2013, silam.

Blackout menghadirkan nuansa pop-rock dalam lagu Selalu Ada.

Lagu tersebut bercerita soal rasa tak menentu saat jatuh cinta, hingga ketergantungan manusia terhadap Sang Pencipta.

Ini chord gitar dan lirik lagu Selalu Ada - Blackout :

Intro : C

C

Betapa hancur hati

Am

hilang gairah hidup

Dm

serasa hampa

G

selimuti di jiwa

C

Tak ada lagi tawa

Am

dan tak ada ceria

Dm

semua hilang

G

terkubur dalam duka

Am Em F C

Dia.. kini telah pergi..jauh

Am Em F

terbang.. tinggi tinggalkanku

Fm

di sini

Reff:

C E

Tuhan Engkau tahu aku mencintainya

F Fm

dan tak ada yang bisa mengganti dirinya

C E

Tuhan hanya dia yang selalu ada

F Fm (C)

dalam anganku, dalam benakku

Musik : C E F Fm

C E F Fm

Am Em F C

Hu.. huu.. huu.. huu..

Am Em F Fm

hu.. huu.. huu.. yeach..

Kembali ke : Reff

C E F

Tuhan Engkau tahu, wou yehee.. ooh..

Fm

aku mencintainya, wow

C E

Tuhan hanya dia yang selalu ada

F Fm (C)

dalam anganku, dalam benakku

Outro : C E F Fm

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Lirik Lagu dan Chord Gitar Selalu Ada - Blackout Kunci dari C: Tuhan Engkau Tahu Aku Mencintainya, https://www.tribunnews.com/seleb/2020/11/17/lirik-lagu-dan-chord-gitar-selalu-ada-blackout-kunci-dari-c-tuhan-engkau-tahu-aku-mencintainya.

