Pilih Mana, Membeli HP Baru Yang Murah Atau HP high-end tapi Second

TRIBUNJABAR.ID,- Saat akan membeli HP, terkadang kita mengalami kebimbangan, dengan dana yang cukup terbatas, kita menjadi agak bingung, manakah yang akan kita beli, HP baru dan murah tapi kualitas kurang, atau membeli hp second tapi merupakan ponsel yang bagus dan branded. Hal seperti ini kemungkinan tidak hanya terjadi pada anda, bahkan banyak juga diantara kita yang pingin tahu, sebenarnya mana yang harus dipilih diantara dua pilihan diatas, HP baru tapi kurang kualitas atau HP bekas tapi branded dan berkualitas.

Dikutip dari Hallogsm.com, disebutkan bahwa HP second kelas High-end atau branded mempunyai harga yang masih lumayan mahal, apalagi jika ponsel tersebut memang seri yang mahal yang biasanya hanya kalangan tertentu yang membeli jenis ponsel high end ini.

Sebagai contoh, harga HP Samsung yang rata rata untuk produk high end terbaru mempunya harga yang cukup tinggi, bahkan harga secondnya juga masih lumayan tinggi. Namun jangan ditanya, dari segi kualitas memang sudah tidak bisa diragukan lagi keunggulannya. Jika kita bandingkan dengan hp produk kelas standart misalnya dengan harga terbaru cukup murah pastinya secara logika kita akan memilih yang lebih bandel dan awet serta sudah terjamin kualitasnya.

Namun juga kita harus ingat, bahwa Membeli smartphone bekas, kita harus lebih teliti dan benar memahami kondisi smartphone tersebut, pastikan kondisinya masih cukup bagus dan tidak ada cacat atau kerusakan yang berarti. Karena yang namanya hp bekas pastilah sudah pernah digunakan dan kemungkinan ada beberapa bagian fisik yang tergores. Jika hanya tergores fisik kemungkinan masih bagus, akan lebih bagus lagi jika yang kita beli adalah hp high end second yang masih posisi garansi resmi aktif.

Intinya apabila membandingkan HP high-end bekas dengan smartphone baru yang levelnya lebih rendah namun ada selisih sedikit atau sama harganya, jika versi yang second hand mempunyai spesifikasi lebih lengkap dan OS masih up to date, tidak ada salahnya jika kita memilih hp high end second.

Namun, jika HP baru dengan teknologi yang baru dan anda rasa lebih baik dan anda lebih menyukainya, tidak ada salahnya kita mengambil dan membeli hp yang baru. Semua kembali kepada kepuasan kita dalam memilih hp yang sesuai dengan kesukaan kita.