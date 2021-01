Lindungi Privasimu, Berikut Langkah Aman Cegah Sadap WhatsApp

Perkembangan teknologi ternyata juga harus diwaspadai, karena terkadang ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan teknologi terkini. Salah satunya adalah teknologi chat WhatsApp. Teknologi chat ini merupakan teknologi yang sangat membantu kita sehari hari, namun ternyata kita harus berhati-hati, banyak pihak bertanggungjawab yang kadang dengan sengaja menyadap WA milik anda.

Dikutip dari situs ponseloka.com yang merupakan situs yang membahas tentang seputar dunia aplikasi dan ponsel di Indonesia, disebutkan bahwa ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk menyadap Chat Whatsapp yang kita miliki. Salah satu diantaranya adalah aplikasi Social Spy WhatsApp.

Sebenarnya anda dapat memproteksi chat anda di WhatsApp agar tidak bisa disadap oleh orang lain. Nah, berikut ini adalah beberapa cara dan tips untuk melindungi chat WhatsApp kita dari sadap pihak yang tidak bertanggungjawab.

Aktifkan Dua Langkah Verifikasi

Guna membuat akun WA kita aman dari peretas maka kita sebaiknya aktifkan sistem dua verifikasi yang ada pada akun anda. Dengan fitur verifikasi system ini, maka dibutuhkan data digit nomor pin yang ada dan terkirim di nomor milikmu dan dipastikan orang lain sulit untuk mendapatkannya. Bahkan aplikasi penyadap secanggih Social Spy WhatsApp juga akan gagal untuk menembus fitur dual verification system ini.



Melakukan Penguncian Aplikasi

Gunakan fitur kunci aplikasi whatsApp, karena dengan menggunakan sistem pengunci ini akun WhatsApp mu sulit ditembus oleh orang lain. Aplikasi pengunci WhatsApp ini dapat kita unduh di Google Play Store. Dengan fitur ini, semua orang yang hendak membuka aplikasi WhatsApp milikmu, maka mereka akan diperintahkan untuk input kode pin khusus yang hanya diketahui oleh pemilik smartphone itu sendiri.

Proteksi OTP

Usai melakukan penguncian dan penerapan verifikasi ganda pada akun WhatsApp, maka kita sebaiknya berhati hati.

Setelah anda mengunci aplikasi dan menerapkan verifikasi ganda terhadap akun WhatsApp, selanjutnya yang kamu harus lakukan adalah berhati-hati. Kamu harus tahu bahwa akun WhatsApp kamu hanya dapat digunakan oleh satu nomor ponsel. Dan bila akan menggunakan ponsel yang lain, maka anda akan mendapat kiriman OTP untuk membuka WA di media ponsel yang baru.

Cek Penggunaan WhatsApp Web

Berhati-hatilah jika pernah menggunakan WhatsApp di laptop atau komputer personal. Jika pernah menggunakannya, maka sebaiknya selesai menggunakan WA di Laptop, segera cek WA di Ponsel anda, dan segera lakukan Log out from all devices, untuk memutus koneksi WA dari WhatsApp Web dan WA keluar secara sempurna dari laptop.