Bagi Penggemar Drama Korea, Sia-siap River Where the Moon Rises Tayang 15 Februari

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siapa yang sudah tidak sabar untuk menonton drama Korea River Where the Moon Rises?

Harap bersabar ya karena pada 15 Februari 2021, Viu akan merilis River Where the Moon Rises yang diadaptasi dari cerita rakyat Korea The History of the Three Kingdoms berdasarkan kisah Putri Pyeonggang (Kim So Hyun) dan Jenderal On Dal (Ji Soo).

Terlahir sebagai putri dan dibesarkan sebagai tentara, Pyeonggang muda memulai tur kerajaan bersama ibunya, sang permaisuri.

Mereka tiba di suatu desa dan bertemu Jenderal On Hyeop serta putranya, On Dal.

Di desa itu, sang putri berbagi cita-citanya kepada On Dal yang akan menjadi ratu pertama Goguryeo dengan kecerdasan dan kepercayaan dirinya.

On Dal yang lugas menertawakan impiannya karena wanita tidak terlibat dalam urusan negara, meskipun dia tidak bermaksud jahat.

Sementara itu, Permaisuri mencari bantuan dari Jenderal On Hyeop karena intrik dan konspirasi yang sedang terjadi di kerajaan, tetapi keduanya terbunuh.

Drama ini bercerita tentang perjalanan Pyeonggang mengungkap konspirasi kelam dan berbahaya di kerajaan.

Serial ini menampilkan Kim So Hyun, yang terkenal di kalangan pecinta drama Korea karena perannya dalam drama berbagai genre, seperti drama sejarah hingga komedi romantis.