INNALILLAHI, Wabup Bandung Barat Hengky Kurniawan, Orang Tercinta Meninggal Akibat Covid-19

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kabar duka datang dari Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan. Sang kakak, Andri Setiawan, meninggal dunia karena terpapar Covid-19.

Kabar duka itu disampaikannya melalui unggahan di Instagram.

Istri Hengky Kurniawan, Sonya Fatmala, sedikit menceritakan mengenai kondisi mendiang kakak iparnya lewat unggahan terbaru di akun Instagram-nya, @sonyafatmala.

"Innalillahiwainailaihirajiun, umur memang rahasia Allah SWT. Sampai sekarang masih shock namun insya Allah sudah ikhlas semuanya," tulis Sonya Fatmala, dikutip Kompas.com, Jumat (29/1/2021).

Sonya Fatmala mengatakan, kakak iparnya termasuk orang yang sehat, jarang sakit dan tidak memiliki penyakit bawaan.

Bahkan, kata Sonya, keluarga sempat yakin dan percaya Andri Setiawan kuat melawan virus corona karena memiliki antibodi yang baik.

"Tidak ada penyakit bawaan, bahkan jarang sakit, namun perjuangan melawan Covid-19 kemarin menjadi akhir hidup mas Andri," tulis Sonya.

Istri Hengky Kurniawan ini meminta doa untuk kakak iparnya agar mendapat tempat terbaik disisi-Nya.

"Minta doanya untuk mas Andri, supaya diampuni segala dosanya, diterima segala amalan baik dan iman Islamnya, ditempatkan di syurga dan dilapangkan kuburnya," tulis Sonya.

Sonya berharap keluarga inti yang ditinggalkan, terutama istri dan orang tua diberikan kekuatan dan ketabahan.

"Allahumafirlahuwarhamhu waafihiwafuanhu. We gonna miss you dan doa selalu menyertai mas Andri, Al-fatihah," tulisnya.

Terakhir, Sonya mengingatkan setiap orang untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena virus corona itu nyata.

"Please stay safe, Covid-19 is real, please jangan disepelekan. Protokol kesehatan menjaga diri kita sendiri dan keluarga. Everything goes fast," tulis Sonya. (*)

