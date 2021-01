17 Ucapan Hari Valentine 14 Februari 2021 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dikirim untuk Istri

TRIBUNJABAR.ID - Tanggal 14 Februari 2021 akan diperingati sebagai Hari Valentine.

Mulai dari sekarang, Anda bisa menyimpan ucapan-ucapan Hari Valentine untuk dikirimnkan pada 14 Februari.

Jika Anda seorang suami, pada hari kasih sayang tersebut, Anda dapat mengirimkan ucapan itu untuk istri tercinta.

Selain diucapkan secara langsung, ucapan selamat hari Valentine itu bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp atau melalui media sosial.

Dihimpun TribunJabar.id dari WhisesMsg.com, berikut ini adalah kumpulan ucapan Valentine dalam Bahasa Inggris yang cocok dikirim ke istri:

1. You need to be loved in whatever you do and whatever you say!

You need to be loved in every moment and every day!

Happy Valentine’s!

2. You have no idea what you mean to me, my wife.

I love you more than you’ll ever know. Happy Valentine’s Day.