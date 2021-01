Lunar New Year 2021 Crowne Plaza Bandung

Mari kita rayakan Tahun Baru Imlek 2021 "Tahun Kerbau Logam" bersama keluarga dengan makanan ciri khas di Mosaic Restaurant All Day Dining.

Family Style Dinner at Mosaic Restaurant All Day Dining

IDR 288.000 Nett/person

Take Away Package for 5 person

IDR 988,000 Nett

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi melalui Whatsapp 022 8732 0000 atau anda dapat mengunjungi shop.crowneplazabandung.com

Crowne Plaza Bandung Tawarkan Kemudahan Belanja Produk Hotel Melalui shop.crowneplazabandung.co

Bandung ,28 Januari 2021. Dalam mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Crowne Plaza Hotel Bandung tetap membuka pintunya bagi para tamu yang membutuhkan fasilitas hotel dengan menjalankan protokol pencegahan covid secara benar.

Salah satunya, Crowne Plaza Bandung kembali menawarkan kemudahan bagi tamu dengan berbagai pilihan spesial “Grab Them While They Last” melalui Crowne Plaza Bandung Shop yang dapat diakses melalui website shop.crowneplazabandung.com, sehingga tamu dapat mewujudkan pelayanan hotel bintang 5 tanpa harus ke luar rumah.

crowne (Istimewa)

shop.crowneplazabandung.com terdiri dari beberapa kategori voucher yakni kamar hotel seperti Voucher Pay Now Stay Later dan juga Voucher Work From Hotel. Tersedia pula Voucher Food & Beverages dengan berbagai macam variasi dan pastinya diproses berdasarkan standart terbaik, dan berbagai penawaran menarik lainnya dengan harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

Tamu dapat dengan mudah mengakses cukup dengan mengetik website shop.crowneplazabandung.com dan akan muncul berbagai pilihan penawaran spesial yang di tawarkan Crowne Plaza Hotel Bandung sesuai dengan keinginan fasilitas yang dibutuhkan bersama dengan langkah registrasi data tamu untuk payment billing.

Untuk mengetahui informasi dan reservasi program-program tahun baru di Crowne Plaza Bandung dapat menghubungi Reservation Team 022 873 20000, WhatsApp +62 821-3030-3381, atau kunjungi website www.bandung.crowneplaza.com