VIN Merupakan Lagu Rasa Kecewa Dari Close To Breathe

TRIBUNJABAR.ID - Tak habis habis karya dari CLOSE TO BREATHE setelah meluncurkan lagu barunya di pertengahan tahun 2020 lalu yang berjudul "KENANGAN" dengan di temani oleh Deni Reni salah satu seorang youtuber besar yang menjadi Model Video Clipnya, kini CLOSE TO BREATHE mengeluarkan lagu barunya dengan nuansa baru yang berbeda dari warna musik sebelumnya Lagu yang berjudul VIN ini sangat terasa sekali nuansa Pop Punk nya. Lagu yang di ciptakan pada tahun 2019 lalu dan di rilis pada akhir tahun 2020 itu membuat warna musik CLOSE TO BREATHE menjadi pembeda dari lagu lagu sebelumnya.

Sebuah karya baru yang di ciptakan dari kejadian kejadian pahit yang menimpa salah satu personel CLOSE TO BREATHE yang lalu di tuangkan kedalam sebuah lagu dengan kemasan lagu yang lebih ceria.

Menurut nya alasan membuat Judul lagu bernamakan VIN karena memang sengaja dituangkan kedalam lagu, karena menurut Guntur (Guitar Vocal) “ saya ingin menyampaikan pada dia, mereka atau si VIN secara keseluruhan bahwa kepercayaan itu sangatlah mahal dan jangan pernah mengkambing hitamkan atau menjatuhkan apalagi mengorbankan orang lain yang benar benar serius dan tulus pada mereka”

“By the way VIN itu bukanlah nama orang, ini asli sumpah itu bukan nama orang” begitu tutur kata Guntur meyakinkan.

VIN itu merupakan nama singkatan salah satu Perusahaan besar yang ada di indonesia dan berdiri di Purwakarta - Jawa Barat.

Memang terkesan seperti nama panggilan seorang wanita, “tapi itu bukan kok” Guntur menambahkan.

Sang Vokalis pun menerangkan “Saya membuat lagu itu karena saya merasa di permainkan serta di korbankan oleh para penguasa dinasti bahkan penjilat yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karena saya selain terjun di dunia musik, saya juga mempunyai sebuah Perusahaan Automotive yang bergerak di bidang Manufacturing untuk pembuatan komponen kendaraan roda 2 dan 4 yang ada di Bekasi. Dan dari kejadian ini yang menimpa perusahaan saya yang membuat akal saya menjadi lebih kreatif untuk menuangkan kejadian ini kedalam lagu CLOSE TO BREATHE”

Player CTB lainnya pun sama selain aktif di Band mereka pun mempunyai kesibukan lainnya seperti Doyeh (Bassist) sebagai Perawat di salah satu Rumah sakit di Bekasi dan Rangga (Drummer) bekerja di salah satu Perusahaan Swasta di jakarta. Lagu yang tercipta dituangkan dari semua kejadian realita sang vokalis ke dalam karya lagu CLOSE TO BREATHE.

Semoga karya sakit hati ini bisa menjadi obat dari semua kejadian ini. Berharap juga para pendengar agar terus bisa menikmati lagu lagu dari CLOSE TO BREATHE. Kami pun akan berusaha untuk selalu konsiten dalam berkarya ataupun membuat sebuah karya.