Pesan Makanan Lebih Aman Secara Online, Hangry Pun Hadirkan Restoran Virtual 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memesan makanan melalui aplikasi online menjadi pilihan masyarakat saat ini selama pandemi Covid-19.

Kekhawatiran masyarakat untuk menikmati makanan di lokasi masih menjadi perhatian utama, sehingga mereka lebih nyaman memesan makanan secara online.

Hal ini membuat Hangry multi-brand virtual restoran pertama hadir di Indonesia, dan kini hadir di Bandung dengan outlet pertamanya yang berlokasi di Dipati Ukur.

Dalam proses bisnisnya, Hangry terinspirasi dari model cloud kitchen.

Yaitu satu lokasi dapur yang digunakan oleh beberapa brand untuk memproses pesanan dan menyajikannya dalam kemasan siap antar.

CEO Hangry, Abraham Viktor menceritakan virtual restoran ini telah berjalan sejak November 2019 dan telah berhasil mengembangkan 5 brand in-house dengan ciri khas masing-masing.

"Ada Moon Chicken by Hangry, San Gyu by Hangry, Dari Pada by Hangry, Nasi Ayam Bude Sari by Hangry, dan Ayam Koplo by Hangry," ujar Viktor, Jumat (22/1/2021)

Moon Chicken by Hangry adalah kuliner yang menyajikan ayam goreng ala Korea dengan ragam rasa yang bisa dipilih dan ada San Gyu by Hangry menyajikan rice bowl ala Jepang.

Untuk menu pilihan ayam ada Nasi Ayam Bude Sari by Hangry yang menyajikan menu nasi dan ayam dengan resep khas Indonesia.