Kabar Sedih, Han So Hee Pemeran The World of The Married Kesulitan Bernapas Dilarikan Ke Rumah Sakit

TRIBUNJABAR.ID - Kabar sedih, Han So Hee aktris Korea pemeran The World of The Married tiba-tiba kesulitan bernapas.

Han So Hee pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat setelah mengalami kesulitan bernapas.

Hal itu terjadi ketika Han So Hee sedang menjalani aktivitasnya di lokasi syuting drama terbaru Netflix yang berjudul "Undercover"

Aktris yang dikenal lewat perannya sebagai pelakor di "The World of The Married" ini menderita gangguan pernapasan.

Dilansir dari media Sports Chosun pada, Jumat malam, (22/1/2021) kegiatan syuting terpaksa ditunda dan sang aktris sendiri langsungh dilarikan ke UGD.

“Han So Hee mengalami gejala kesehatan yang buruk, termasuk kesulitan bernapas, selama syuting drama ‘Undercover’.

Syuting akhirnya ditunda, dan ia langsung dilarikan ke ruang gawat darurat,” ujar seorang sumber dilansir dari Koreaboo pada Jumat, 22 Januari 2021.

Han So Hee yang berperan sebagai pelakor di drama Korea Selatan (Instagram/@xeesoxee)

Dalam drama Undercover tersebut, Han So Hee berperan sebagai seorang anggota geng yang menyamar sebagai polis.

Sehingga dirinya harus banyak melakoni adegan laga yang terus menguras fisiknya.

Kendati demikian, ternyata aktris cantik 26 tahun tersebut lebih memilih untuk tidak menggunakan pemeran pengganti atau stuntman.