VIDEO Nongkrong Asyik di Colada Cafe, Kafe Unik di Bandung Berkonsep Ala Vintage Meksiko Spanyol

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di Kota Bandung, tersebar berbagai macam kafe dengan berbagai konsep.

Satu di antaranya yang menarik untuk disambangi adalah Colada Cafe.

Kafe yang dikenal dengan jargon 'An Island To Escape' ini, berlokasi di Jalan Purwakarta No 192, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Tepat berada di pinggir jalan, Colada Cafe hadir dengan konsep Vintage dengan bangunan dua lantai

Hal tersebut bisa dilihat dari tampilan desain bangunannya yang mencerminkan rumah bergaya Spanyol Meksiko ala Mediterania.

Beberapa bagian dinding Colada Cafe dihiasi ornamen-ornamen batu bata berwarna merah.

Batu bata tersebut turut menambah kesan Vintage Meksiko yang begitu kental.

Furniture yang tersedia juga tak luput dari kesan vintage Spanyol.

Seperti halnya furniture meja yang didesain berbentuk peti harta karun sang penjelajah dari Spanyol.

Sebagai pecantik area ruangan, terpasang pula lampu gantung bergaya mediterania Spanyol yang begitu indahnya, terlebih ketika malam hari.

Saat melangkahkan kaki ke bagian dalam lantai 1, anda akan menjumpai area El Padre (Bapak).

Di area ini terdapat tempat nongkrong indoor, bar, kasir, dan kitchen.

Spesialnya di area El Padre, terdapat aneka gambar mural art yang memanjakan mata.

Gambar tersebut menceritakan tentang penjelajah asal spanyol yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal.

Namun saat di perjalanan, ia terdampar di suatu pulau.

Di pulau tersebut ia berjumpa dengan wanita Meksiko, yang kemudian menikah.

Keduanya memutuskan membuat rumah yang didesain seperti Colada Cafe ini.

Lanjut ke lantai dua, terdapat area Mi Amor (Cintaku) yang merupakan tempat nongkrong semi outdoor.

Tidak jauh dari area Mi Amor, anda akan menemukan area El Libre (Kebebasan) yang merupakan tempat nongkrong berkonsep outdoor.

Di area tersebut terdapat ruangan butik yang menjajakan aneka fashion, aneka tanaman hias, taman air mini, dan lampu-lampu kecil.

Colada Cafe menyediakan beberapa fasilitas penunjang seperti wifi gratis, proyeksi untuk nobar, live music setiap akhir pekan, toilet musholla, butik, dan lainnya.

Manager Colada Cafe, Rizky Bagas Kurniawan mengatakan, kafe bergaya meksiko dan Spanyol ini mulai hadir di Bandung sejak Februari 2019.

"Awal-awal berdiri, konsepnya hanya coffee shop biasa dan belum direnovasi seperti bangunan saat ini. Seiring waktu, akhirnya kami memutuskan bikin konsep yang lebih unik dan tempat nongkrong yang lebih luas," ujar Rizky kepada Tribun Jabar, ditemui di Colada Cafe, Senin (18/1/2021).

Rizky menambahkan, selain bisa nongkrong dan makan, di kafe ini pengunjung juga bisa belanja aneka produk fesyen, pelek mobil, sparepart motor di bagian lantai 1. Serta berbagai macam butik di lantai 2.

"Oleh karena itu kami memiliki jargon An Island To Escape, yang mana Colada Cafe ini cocok banget untuk dijadikan tempat santai sekaligus mengisi perut dan berbelanja," kata Rizky

Lanjut kata Rizky, menu yang tersedia di Colada Cafe ini terdiri dari kuliner nusantara, fusion western dan khas Meksiko.

"Yang paling recomend di sini adalah nachos, tahu lada garam, chicken Colada, dan chicken sambal matah. Untuk minuman non coffee ada sweet sunrise dan khusus kopi yaitu espresso mango," jelas Rizky.

Operasional Colada Cafe dibuka setiap hari pada pukul 10.00 hingga 08.00 (PSBB)

