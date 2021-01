Jelang Pembelajaran Tatap Muka, Al-Ghifari Siapkan Gedung Baru 4 Lantai dengan Fasilitas Penunjang

TRIBUNJABAR.ID,- Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Tidak ingin penularan Covid-19 semakin merajalela, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan mulai 16 Maret 2020 aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan dan memindahkan ruang belajar ke dunia maya.

Kebijakan pemerintah tersebut, disikapi positif oleh Yayasan Al-Ghifari yang merupakan badan penyelenggara pendidikan, mulai RA, SD, SMP, SMA, SMK Plus Al-Ghifari, STMIK Jabar, Universitas Al-Ghifari, PIKMA Al-Ghifari dan BLK Komunitas Al-Ghifari.

Momentum pandemi Covid-19 dijadikan Yayasan Al-Ghifari terus berbenah dalam meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat, salah satunya pengadaan sarana prasarana gedung baru dan fasilitas pendukung lainnya.

Mulai tanggal 6 April 2020, Yayasan Al-Ghifari mengawali peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung baru di Jalan Inspeksi Pengairan No. 23 Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.

Pembangunan gedung baru tersebut rencananya dijadikan sebagai kampus 4 Al-Ghifari. Sebelumnya, Al-Ghifari telah memiliki 3 kampus, yakni di Jalan Cisaranten Kulon No. 140, Arcamanik, Bandung (Kampus 1, RA, SD, SMP, SMA Plus Al-Ghifari dan Universitas Al-Ghifari), Jalan Cilengkrang 1, Cisurupan, Cibiru, Bandung (Kampus 2, SMP, SMK Plus Al-Ghifari) dan Jalan Soekarno - Hatta No. 777, Arcamanik, Bandung (Kampus 3, STMIK Jabar, Universitas Al-Ghifari).

Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Yayasan Al-Ghifari, Dr. H. Tom Maskun, M.Pd, saat meninjau pembangunan gedung baru di Jalan Inspeksi Pengairan No. 23, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung, Rabu, 20 Januari 2021.

Selanjutnya, Dr. Tom Maskun mengatakan sebelum pembangunan kampus 4, beberapa tahun ke belakang sebelum adanya pandemi Covid-19, pihaknya telah menyelesaikan pengembangan pembangunan fasilitas pendidikan, antara lain, Al-Ghifari Sport Center dan Ruang Kelas Baru, di Kampus 1 Al-Ghifari Jalan Cisaranten Kulon No. 140, pembangunan Gedung STMIK Jabar di Kampus 3 Al-Ghifari, Jalan Soekarno - Hatta No. 777, Bandung, dan pembangunan Gedung BLK Komunitas Al-Ghifari, Jalan Inspeksi Pengairan No. 23, Bandung.

Kembali ke pembangunan Kampus 4, Dr. Tom Maskun mengungkapkan gedung baru yang sedang dibangun di atas luas lahan 2.750 m2 dengan luas bangunan

2.228 m, rencananya akan dijadikan gedung 4 lantai, dan ditunjang beberapa fasilitas layanan pendidikan. Adapun proses pembangunan dibagi menjadi beberapa tahap.

"Tahap persiapan dan pembuatan workshop dilakukan tahun 2019 akhir dan awal tahun 2020. Tahap 1, dimulai tanggal 6 April 2020, yaitu pembangunan lantai 1 dan 2 dan selesai pada tanggal 31 Agustus 2020. Tahap 2, pembangunan lantai 3 dan 4 dimulai tanggal 25 Desember 2020 dan ditargetkan selesai sampai bulan Mei 2021", katanya.

Lebih lanjut, H. Tom Maskun menjelaskan gedung baru tersebut terdiri dari 32 lokal ruang baru yang diperuntukan untuk ruang kelas, ruang kantor, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang serbaguna, ruang UKS dan ruangan lainnya. Setiap lantai dilengkapi 8 toilet (4 toilet pria, 4 toilet wanita), 4 kran tempat wudhu, 2 unit wastafel dan dibuatkan taman sekolah di depan ruangan tiap lantainya.

Tahap ke-3, rencananya dimulai Juni 2021 akan dibangun gedung 4 lantai di atas gedung BLK Komunitas Al-Ghifari sebanyak 8 lokal ruang baru. Tahap 4, pembangunan Masjid Al-Ghifari 2 lantai seluas 200 meter. Kemudian tahap ke-5 pembuatan lapangan olah raga terpadu (futsal, bola voli, bola basket, dll.), lapangan upacara dan penataan taman sekolah.

Tahap berikutnya, kata H. Tom Maskun adalah pembuatan jembatan penyebrangan di atas sungai Cinambo di depan Kampus 4 Al-Ghifari. Hal ini, dilakukan untuk mobilisasi pemecah arus lalu lintas dan penataan lingkungan. "Insya Allah persis di depan kampus 4 tepatnya di sungai Cinambo akan dibuatkan taman air. Pembuatan jembatan dan taman air tersebut merupakan kerjasama Al-Ghifari dan Pemerintah Kota Bandung", ujarnya.

Ketua Pengurus Yayasan Al-Ghifari, Dr. H. Tom Maskun, M.Pd menegaskan gedung baru kampus 4 Al-Ghifari tersebut, dipersiapkan untuk kegiatan belajar mengajar menjelang pembelajaran tatap muka pasca pandemi Covid-19 jenjang pendidikan menengah yaitu SMP dan SMA Plus Al-Ghifari.

"Semoga Allah mengizinkan, insya Allah pasca pembangunan kampus 4 Al-Ghifari, kami akan membangun gedung baru 7 lantai di kampus 3 Al-Ghifari, Jalan Soekarno - Hatta No. 777, Bandung. Nantinya akan diperuntukan untuk program S1 dan S2 Universitas Al-Ghifari", pungkas Dr. Tom Maskun.