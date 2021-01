Sejumlah Petani Cabai di Sukabumi Alami Gagal Panen, Akibat Faktor Cuaca, Harga Cabai Terus Naik

Laporan Kontributor Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sejumlah petani cabai di beberapa wilayah di Sukabumi mengalami gagal panen, akibat terdampak cuaca buruk.

Ini membuat harga harga cabai terus mengalami kenaikan.

"Karena faktor cuaca, sejumlah petani mengalami gagal panen. Hujan yang terus terjadi ini membuat cabai menjadi layu dan gagal panen," kata Vega (40) seorang petani sekaligus pengepul sayuran di Goalpara, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (20/1/2021).

Kondisi yang ekstrem seperti saat ini, kata dia, mengakibatkan sejumlah petani merugi.

Karena hasil pertaniannya tidak bisa dipanen dengan optimal.

"Karena cuaca, saat panen kami mengalami kerugian, dari sekitar 100 persen yang seharusnya dipanen, namun saat ini hanya dapat mencapai 30 persen dan sisanya sekitar 70 persen gagal panen," ujarnya.

Tommi (45), seorang pedagang di Pasar Stasiun Timur, Kota Sukabumi, mengatakatan, kenaiakan harga cabai tersebut membuat daya beli masyarakat menurun hampir sekitar 50 persen.

"Saat ini banyak pembeli dari kalangan ibu rumah tangga maupun pengusaha makanan atau warung mengurangi jumlah pembelian cabai karena harganya yang mahal," ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini harga cabai merah lokal mencapai Rp 48 ribu per kilogram, cabai keriting merah sekiatr Rp 45 ribu per kilogram, cabai keriting hijau Rp 28 ribu per kilogram, dan cabai rawit sebesar Rp 70 ribu per kilogram.

"Dari beberapa jenis cabai, hanya jenis cabai rawit saja yang mengalami kenaikan, harganya dari sebesar Rp 70 ribu menjadi Rp 80 ribu per kilogramnya," katanya.

