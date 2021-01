Jadwal dan Link Live Streaming M2 World Championship Mobile Legends, Ada RRQ Hoshi dan Alter Ego

TRIBUNJABAR.ID - M2 World Championship, turnamen game Mobile Legends berskala internasional resmi digelar mulai Senin (18/1/2021).

Dalam tulisan ini, disertakan link live streaming dan jadwal M2 World Championship.

Dihimpun TribunJabar.id dari Kompas.com, ada 12 tim e-sports profesional dari sembilan negara berbeda yang berlaga dalam turnamen ini.

Untuk Indonesia, diwakili oleh tim RRQ Hoshi dan Alter Ego.

Ke-12 tim tersebut dibagi ke dalam empat grup.

Pertandingan fase grup tahap satu berlangsung dari 18-20 Januari 2021.

Kemudian, untuk babak penyisihan atau playoffs, berlangsung dari 22-23 Januari menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Barulah pada 24 Januari menjadi puncak dari M2 World Championship, di mana akan digelar dua pertandingan, yakni babak final low bracket (Bo5) dan Grand Final (Bo7).

Kombo Odette dan Johnson Mobile Legends. (Youtube Hororo Channel)

Grup:

Grup A: Burmese Ghouls, RSG, Unique Devu