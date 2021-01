Band Mocca Hadirkan Nostalgia Anime Jepang Lewat Lagu All The Way

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menonton video klip 'All The Way' milik band Mocca seakan membawa pendengarnya ke dunia yang berbeda.

Dikemas dengan konsep anime Jepang, lagu ini membawa pendengarnya bernostalgia ke masa anak-anak.

Mulai dari melodi musiknya hingga lirik lagunya dipadukan dengan bahasa Jepang dan Inggris.

Lagu 'All The Way' ini menjadi single ke-enam dari album "Day By Day" yang sebelumnya telah dirilis sejak November 2020.

Mendengarkan lagu 'All The Way' seakan membawa pendengarnya ke hari Minggu pagi dimana saat itu masih banyak tayangan film kartun menemani hari libur.

Baca juga: Seorang Pria Tebas Pemotor hingga Tangannya Putus, Polisi Menduga Motifnya karena Ini

Band asal Bandung yang beranggotakan Arina Ephipania (vokal), Riko Prayitno (gitar), Achmad Pratama atau Toma (bas), dan Indra Massad (drum) ini sengaja memilih 'All The Way' sebagai pembuka di 2021 karena ingin menyuntikan semangat menjalani hari di tahun yang baru.

Saat jumpa pers yang diadakan secara virtual, Toma mengatakan proses pembuatan lagu ini justru bermula dari nada petikan gitar.

"Kebiasaan saat bikin lagu dimulai dari nada tanpa lirik. Jadi nggak ada inspirasi apa-apa. Taunya katanya anak-anak nadanya menarik, sambil sedikit ambil kata-kata yang ditampung oleh Arina," ujar Toma.

Setelah Toma menyelesaikan lagunya, Arina pun mulai menyusun liriknya yang bercerita tentang kebahagiaan seseorang saat menjalani hubungan dengan pasangannya.