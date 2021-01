Longsor Tutup Irigasi, 30 Hektare Sawah di Jampangtengah Sukabumi Terancam Kekeringan

Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Saluran irigasi di wilayah Desa Panumbangan, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tertimbun longsor, Sabtu (16/1/2021).

Menurut Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Jampangtengah Dadi Supardi, longsor terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.

Dadi menjelaskan, longsor terjadi karena hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Hingga pukul 19.00 WIB, pihaknya masih melakukan assesment di lokasi kejadian.

"Hujan deras dan lama terjadi di wilayah Desa Panumbangan Kecamatan Jampangtengah, mengakibatkan longsor sebanyak dua titik di daerah irigasi Cipanumbangan, Desa Panumbangan. Longsor tebing saluran irigasi sehingga material longsoran menutup saluran irigasi sepanjang 7 Meter dengan ketebalan material longsoran 1 meter," ujarnya via pesan singkat, Sabtu (16/1/2021) malam.

"Kebutuhan darurat evakuasi material longsoran (jika bersedia bisa dilakukan dengan swadaya petani/penggarap)," jelasnya.

Ia juga mengatakan, saluran irigasi jebol panjang 5 meter dan tinggi 4 meter. Sehingga dibutuhkan penanganan karung sebanyak 250 buah atau kawat bronjong sebanyak 50 buah.

Akibatnya, puluhan hektare sawah yang terancam kekeringan karena saluran irigasi tertutup material longsor.

"Kurang lebih 30 Ha lahan sawah terancam kekeringan. Taksiran kerugian Rp 25 juta," pungkasnya.