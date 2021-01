VIDEO Lagi Hits di Bandung, Tampilan Heritage Roemah Kentang yang Berubah Menjadi Resto & Lounge

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siapa sangka bangunan Roemah Kentang peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Banda Kota Bandung ini, kini menjadi restoran mewah dan instamable banget.

Bangunan heritage yang berdiri sejak 1908 ini menyimpan segala bentuk kenangan dan kisah sejarah yang melegenda.

Tidak ingin kehilangan unsur lawasnya, perintis resto & lounge tersebut tetap mempertahan nama Roemah Kentang, serta menambahkan tahun 1908 di belakangnya.

Roemah Kentang 1908 menempati bangunan bergaya khas Belanda yang cukup luas.

Saat Anda mampir ke sini, tampak jelas bangunan heritage bergaya Belanda pada keseluruhannya.

Ciri khas Belanda memang sangat kental di bagian ruangan depan.

Tampak sejumlah jendela besar di samping kiri dan kanan pintu masuk, serta ventilasi yang diberi teralis kayu.

Selain itu, beberapa lantainya turut dipercantik menggunakan tegel aneka motif dan warna.

Roemah Kentang 1908 memiliki tiga area tempat nongkrong dengan konsep yang berbeda.

Pada area pertama, pengunjung akan menjumpai tempat teras semi outdoor yang mengusung konsep industrial.

Di area teras ini pengunjung bisa bersantap ria sembari menikmati sejuknya semilir angin Bandung.

Tampak pula lampu-lampu bulat cantik yang menggantung di atas atap teras tersebut.

Memasuki area ke dua, anda akan menjumpai tempat nongkrong indoor berkonsep moderen minimalis.

Beberapa bagian tembok di area ini dibalut sentuhan mural berbagai motif yang instamable banget. Sehingga cocok untuk dijadikan spot foto bagi pengunjung yang eksis.

Tampak juga sejumlah furniture moderen yang tertata rapi di setiap sudut area tersebut.

Tidak jauh dari area moderen, terdapat tempat bar yang menjajakan aneka minuman lengkap dengan kursi bartool.

Menuju ruangan belakang, terdapat tempat nongkrong berkonsep kolonial yang tidak kalah keren.

Di area kolonial ini pengunjung seolah-olah diajak kembali ke masa lalu.

Di bagian temboknya terdapat ukiran pasak khas bangunan belanda dan cermin-cermin berukuran besar.

Sebagai penghias ruangan, turut dipajang dua pilar berukuran besar, piano jadul, dan sepeda.

Roemah Kentang 1908 juga menyediakan fasilitas penunjang untuk pengunjung.

Di antaranya wifi gratis, tempat colokan listrik, bar, toilet, musholla, meeting room, VIP room, tempat duduk yang dapat menampung 250 pengunjung, dan tempat parkir yang luas.

Marketing Communication, Da'iyan Rasyidan, menuturkan, Roemah Kentang 1908 mulai soft opening pada 5 Desember 2020.

"Dari awal buka hingga sekarang Alhamdulilah antusias pengunjung tetap tinggi. Karena tempat ini memiliki sisi historis sehingga banyak yang penasaran dengan Roemah Kentang," ujar Da'iyan kepada Tribun Jabar, ditemui di Roemah Kentang, Jalan Banda No 18, Citarum, Kota Bandung, baru baru ini.

Da'iyan mengatakan, Roemah Kentang 1908 memiliki tagline khusus yaitu 'Rendezvous with History for Leisure and Unique Delicacy'.

"Makna dari tagline tersebut yaitu meeting point untuk nongkrong atau menghabiskan waktu berlama-lama," jelas Da'iyan.

Perihal menu, Roemah Kentang 1908 menawarkan masakan khas peranakan, western, nusantara, serta aneka hidangan kentang yang menjadi signature resto & lounge tersebut.

Untuk camilan favorit, Roemah Kentang 1908 menyuguhkan Thin Meat Pita Rolls, Hot Chicken Wings, Salt Tofu Mercon, Roemah Kentang Sandwich dan lain-lain.

Sementara itu, untuk Signature Potatoes, terswdia Mozza Beef Baked Potato, Black Beef Baked Potato, Chilli Beef Frank Potato, Salted Baked Potato dan lainnya

Untuk menu breakfats, pengunjung bisa memesan Belgian Waffle, Roemah Kentang Pancake, Wilujeng Enjing Breakfast, Bubur bakar dan lainnya.

“Salah satu menu favorit di sini adalah Moza Beef Baked Potato. Satu porsinya terdiri dari satu buah kentang panggang yang dibelah dua, diisi smoke beef dan saus mozzarela, juga disajikan dengan sayuran paprika, tomat, dan aneka salad serta saus sambal,” ucapnya.

Ketika dicoba tekstur kentangnya sangat lembut dan gurih, begitu juga dengan smoke beef yang ada di dalamnya. Dengan porsi yang cukup besar, pengunjung akan merasa puas dengan sajiannya.

Roemah Kentang 1908 berlokasi di Jalan Banda No 18, Citarum, Kota Bandung.

Roemah Kentang 1908 dibuka setiap hari pada pukul 08.00 WIB, sedangkan akhir pekan dibuka pukul 07.00 WIB.

Penulis: Fasko Dehotman

Video Editor: Wahyudi Utomo