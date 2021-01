Unisba Raih European Award for Best Practices 2020 dari ESQR

Penghargaan European Award for Best Practices 2020, diterima langsung oleh Rektor Unisba, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. pada Kamis (07/01) melalui Courier Express DHL yang terdiri dari sertifikat Penghargaan, dua lencana, satu set logo dan piktogram penghargaan.

TRIBUNJABAR.ID - Universitas Islam Bandung (UNISBA) kembali menorehkan prestasi dikancah internasional. Kali ini The European Society for Quality Research (ESQR), menganugerahkan European Award for Best Practices 2020 kepada Unisba sebagai satu-satunya instansi pendidikan dari Indonesia yang memperoleh penghargaan ini.

Penghargaan European Award for Best Practices 2020, diterima langsung oleh Rektor Unisba, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. pada Kamis (07/01) melalui Courier Express DHL yang terdiri dari sertifikat Penghargaan, dua lencana, satu set logo dan piktogram penghargaan. Berdasarkan informasi yang diterima Unisba dari pihak ESQR melalui email, awalnya penghargaan ini akan diberikan secara langsung melalui Konvensi Internasional 2020 di Brussel, Belgia pada 31 Mei 2020. Namun, dengan adanya pembatasan perjalanan internasional dan acara massal yang diberlakukan oleh pemerintah banyak negara untuk mengatasi krisis Covid 19 (Coronavirus), maka konvensi tersebut dibatalkan dan penghargaan diberikan melalui kurir ekspres.

European Award for Best Practices 2020 dari ESQR. (Istimewa)

Rektor Unisba, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., mengatakan kami merasa bersyukur atas perolehan penghargaan ini. Selain itu, Rektor pun berterima kasih atas kepercayaan ESQR yang menunjuk Unisba untuk menjadi bagian dari salah satu anggota Forum Global dan Konvensi Internasional ESQR. “Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami berada pada ruang lingkup perusahaan, universitas, administrasi publik dan organisasi dunia yang sangat luar biasa,” ungkapnya.

Dengan diperolehnya prestasi ini, Rektor berharap, Unisba dapat selalu menjadi salah satu universitas yang maju, mandiri, dan terkemuka yang mampu berkompetisi di dunia.

Tidak hanya Unisba, ESQR pun memberikan penghargaan kepada 89 perusahaan, universitas, administrasi publik, dan organisasi lainnya dari berbagai negara seperti Philips (The Netherlands), BMW Group (Germany), Konica Minolta (Japan), Delta Air Lines (the USA), UniCredit (Italy), Swansea University (the United Kingdom), Air Canada (Canada), Pandora AS (Denmark), Cathay Pacific Airways (Hong Kong, China), MSD – Merck & Co., Inc. (the United States of America) dan lainnya.

“Untuk diketahui, ESQR adalah organisasi Eropa dengan Kantor Pusat di Lausanne (Swiss), yang mempromosikan kesadaran kualitas, mengakui praktik bisnis yang baik, inovasi teknologi, pencapaian kualitas di perusahaan, administrasi publik dan organisasi di seluruh dunia, dan mempublikasikan strategi kinerja perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang sukses.

Selain itu, organisasi ini menangani pertanyaan strategis dalam manajemen kualitas dan mempromosikan Budaya Kualitas dan peningkatan berkelanjutan dalam Kualitas melalui Konvensi tahunan, yang berfungsi sebagai forum global untuk menyempurnakan teknik manajemen kualitas dan menyediakan kesempatan jaringan yang sangat baik untuk semua peserta. Perusahaan, administrasi publik, dan organisasi yang mendapatkan penghargaan, dari berbagai sektor swasta dan publik, yang berjuang untuk keunggulan dan telah membuktikan kemampuan mereka melalui pencapaian mereka, akan memperbarui komitmen mereka terhadap keunggulan dan mendapatkan ide-ide baru tentang manajemen kualitas,” jelas Rektor Unisba, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.*