Lucunya Bayi Greg Nwokolo, Kimmy Jayanti Sudah Melahirkan Anak Kedua, Ini Arti Nama Anaknya

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya Greg Nwokolo dan Kimmy Jayanti dikaruniai anak kedua yang diberi nama Saint Dominic Gregory.

Kini, Kimmy Jayanti telah melahirkan bayi laki-laki pada Senin (11/1/2021).

Melalui Instagram, Kimmy pun mengumumkan kelahiran putranya. Ia mengenal nama lengkap dan nama panggilan putranya.

Selain itu, istri pesepak bola ini juga menjelaskan arti dari nama Saint Dominic Gregory.

"hi uncle onties omties.. let me introduce you to our second born. he was born yesterday morning and his name is Saint Dominic Gregory. you guys can call him Sainty, Dom or Nic.

Saint means holy and Dominic means Belonging to God...

his name simply means the Son Of God," kata Kimmy Jayanti.

Sementara itu, Greg Nwokolo pun mengumumkan kelahiran bayi kecilnya di Instagram.

Ia menyatakan berat badan dan tinggi anaknya yang baru lahir.

"Saint Dominic Gregory

11-01-2021

3520kg

53cm