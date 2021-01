Kasau: Di Era Disruptif, Pendidikan Adalah Fondasi Esensial

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Di era disruptif saat ini, pendidikan adalah fondasi esensial yang akan menentukan baik buruk kualitas SDM angkatan udara, di mana setiap lembaga pendidikan di angkatan udara harus dapat menyesuaikan diri dengan paradigma pendidikan dan laju perkembangan zaman.

Demikian hal itu disampaikan Kasau Marsekal TNI, Fadjar Prasetyo SE MPP, dalam sambutannya yang dibacakan Danseskoau, Marsda TNI Samsul Rizal SIP MTr (Han), saat membuka pendidikan Seskoau Angkatan ke-58 dan Sesau Angkatan ke-15 TP 2021 di Bangsal Srutasala, Seskoau, Lembang, Kamis (14/01/2021).

"Selain lembaga pendidikan, peserta didik juga dituntut untuk mampu berpikir kritis dan memiliki mindset belajar tanpa henti. Tugas mulia tersebut juga diemban oleh Sekolah staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) yang terhormat ini,” ujar Kasau.

Seskoau sendiri dinilai sudah mampu selangkah lebih maju dengan hadirnya Politeknik Angkatan Udara sekaligus program studi Magister Terapan Strategi Operasi Udara yang diresmikan September 2020.

Kasau optimistis bahwa Seskoau dapat berinovasi untuk mewujudkan prodi unggulan dan terdepan bidang strategi operasi udara yang memiliki standar global dan kelak akan menjadi center of excellence on air and space science sesuai harapan bersama.

Seskoau Angkatan ke-58 merupakan angkatan pertama yang melaksanakan program pascasarjana ini, sehingga Kasau berharap bahwa keberhasilan Perwira Siswa (Pasis) mengikuti program ini akan menjadi parameter keberhasilan prodi Magister Terapan Strategi Operasi Udara dan ini menjadi tantangan, ujian, serta tanggung jawab besar bagi sivitas akademika Seskoau mewujudkan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

"Mewujudkan hasil didik yang unggul, saya meminta lembaga Seskoau untuk benar-benar memperhatikan proses pendidikan yang berorientasi pada kualitas. Saat ini, kita sedang menghadapi dunia penuh dinamika dan ketidakpastian yang menuntut prajurit TNI Angkatan Udara untuk mengembangkan pikiran dan kemampuan untuk menganalisa situasi secara kritis guna memberikan competitive advantage bagi organisasi," katanya.

Kasau juga menjelaskan bahwa melaksanakan pendidikan di Seskoau menjadikan kesempatan bagi Pasis untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca, meningkatkan literasi, dan kemampuan academic writing, tentunya dengan diberikan pembelajaran yang mendorong tumbuhnya kemampuan untuk berpikir kritis.

“Dengan demikian, Pasis akan dapat menganalisa permasalahan secara tajam serta mampu mengambil keputusan yang tepat dengan penuh kebijaksanaan,” ujarnya.

Tidak lupa, Kasau juga mengingatkan untuk tetap waspada dan berhati-hati dengan menerapkan protokol kesehatan karena wabah Covid-19 belum usai serta mengajak para Pasis untuk melaksanakan pendidikan dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan, serta senantiasa memperhatikan keamanan dan keselamatan.

Kedua pendidikan ini diikuti 177 Pasis berpangkat Mayor dan Letkol, antara lain Seskoau Angkatan ke-58 diikuti sebanyak 128 Pasis yang terdiri dari 113 TNI AU, 2 TNI AD, 2 TNI AL, 6 Polri dan 5 negara sahabat yaitu Korea Selatan, Thailand, Pakistan, Singapura dan Malaysia.

Sedangkan Sesau Angkatan ke-15 diikuti 49 Pasis TNI Angkatan Udara.

Pelaksanaan upacara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, dibatasi jumlah peserta upacara, dan dihadiri secara daring oleh Dansesko TNI, Danseskoad, Danseskoal, Kasespimmen Lemdiklat Polri, para pejabat di lingkungan Mabesau, para pejabat perwakilan Kementerian dan Lembaga, para Rektor dan Dekan perguruan tinggi, serta para Atase Pertahanan negara sahabat. (ADV)