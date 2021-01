AC Milan Tinggal Selangkah Dapatkan Rekrutan Pertama di Januari 2021

TRIBUNJABAR.ID, MILAN - Pelatih AC Milan Stefano Pioli akhirnya bisa bernapas lega setelah akan mendapatkan tambahan pemain baru di bursa transfer Januari ini.

AC Milan didera krisis pemain di segala lini, baik itu di lini belakang maupun lini tengah serta depan.

Hari ini setidaknya satu sektor bisa tertutupi dengan masuknya gelandang baru bernama Soualiho Meite.

Gelandang asal Torino ini hari ini kemungkinan akan berstatus pemain AC Milan.

Hari ini detil perjanjian akan terungkap dan bagaimana mekanisme pembayaran pemain yang didapatkan Milan 10 juta euro tersebut.

Skema pembayaran memang masih digodok namun yang pasti skemanya adalah peminjaman dengan opsi beli di akhir peminjaman.

AC Milan berharap Meite bisa dimainkan lawan Cagliari, pekan ini.

Sektor tengah Milan memang butuh tambahan tenaga setelah Ismael Bennacer cedera menyisakan Sandro Tonali dan Franck Kessie.

Gelandang Bosnia, Rade Krunic tak kunjung memuaskan saat dimainkan sebagai gelandang dalam skema double pivot.

Bahkan saat dimainkan sebagai sayap maupun gelandang serang, performa Krunic tak memuaskan Pioli.

Milan sebenarnya sudah membidik gelandang lain, yakni gelandang Lille Boubakary Soumaré.

Soumare dibanderol 25 juta euro.

Masuknya Manchester United dalam perburuan membuat situasi Milan makin sulit sebelum mereka memutuskan menggaet Soualiho Meite.(*)

After loaning Leo Duarte to Turkey, therefore, Milan are about to close their second operation and the first signing this window. If all goes as planned, Meite should be available against Cagliari and could perhaps get a few minutes.