Tutup Penghujung Tahun, MATRIX NAP INFO Raih Penghargaan TOP DIGITAL AWARDS 2020

TRIBUNJABAR.ID,- PT NAP Info Lintas Nusa (Matrix NAP Info) berhasil menutup tahun 2020 dengan meraih beberapa penghargaan di ajang TOP DIGITAL Awards 2020. Kategori yang berhasil diraih Matrix NAP Info diantaranya adalah “TOP Digital Implementation 2020” dan “TOP Transformation Readiness 2020”.Selain itu, Managing Director Matrix NAP Info, Thomas Dragono juga turut menerima satu penghargaan khusus yaitu “TOP Leader on Digital Implementation 2020”.

Acara ini dihadiri secara virtual oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Bpk. Johnny G. Plate yang bertindak sebagai keynote speaker mewakili Wakil Presiden RI Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan ini Menkominfo memberikan penjelasan tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung terciptanya percepatan transformasi digital di masyarakat.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan akselerasi transformasi digital, di antaranya melalui peningkatan infrastruktur digital, terutama sarana pra-sarana telekomunikasi dan internet, termasuk di daerah 3T. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mendorong pengembangan ekonomi digital yang tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 337 Triliun atau naik 33% dari tahun 2020 yang berdasarkan riset Bank Indonesia (BI) selama 2020 nilai ekonomi digital mencapai Rp 253 Triliun,” ujarnya.

Hadir mewakili perusahaan, Bpk. Omar Nasution, selaku Director Matrix NAP Info menerima secara langsung penghargaan yang diberikan saat acara puncak yangdilaksanakan pada pekan laludi Dian Ballroom Raffles Hotel Jakarta dengan tetap menerapkan protocol kesehatan.Penghargaan TOP Digital Awards ini diselenggarakan oleh Majalah It Works dan merupakan kegiatan penghargaan tahunan di bidang TI, Telekomunkasi dan Teknologi Digital terbesar di Indonesia. Kegiatan penilaian melibatkan lebih dari 800 perusahaan dan instansi pemerintahan.

Metode penilaian TOP Digital Awards 2020 menggunakan tiga metode, yakni melalui kuesioner & wawancara penjurian, rekomendasi pelanggan atau masyarakat, serta melalui market research. Tahun ini mengusung tema “TOP Digital Innovation & Implementation in New Normal” yang artinya, dengan terus melakukan inovasi dan transformasi digital, diharapkan bisa menjadi solusi sekaligus peningkatan daya saing (competitiveness) di era adaptasi kenormalan baru ini (the new normal era).

"Penghargaan ini merupakan yang pertama kami dapatkan dan menjadi suatu kebanggaan sendiri bagi saya dimana dalam kondisi pandemi saat ini, justru memberikan tantangan baru yang dapat menginspirasi kami untuk inovatif dan solutif dalam bekerja. Pengimplementasian TI merupakan sebuah proses cycle yang senantiasa berkaitan dan beradaptasi terus menerus, hal ini kami canangkan di dalam IT Roadmap 2021 terutama di era saat ini yang sarat dengan otomisasi", ujar Bpk.Thomas Dragono, Managing Director Matrix NAP Info.Thomas juga menambahkan bahwa kehadiran solusi IT dalam suatu perusahaan tentunya diharapkan mampu menciptakan lingkungan pekerjaan yang kondusif serta meningkatkan employee engagement yang dapat meningkatkan produktivitas.

Lebih lanjut lagi dikatakan oleh Thomas, Matrix NAP Info akan terus berupaya untuk dapat berinovasi baik dari solusi layanan maupun strategi pemasaran demi mendukung percepatan adopsi TIK di seluruh pelosok Indonesia Serta, dalam menuju era Industri 4.0 yang sarat dengan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi IoT (internet of thing), diharapkan melalui usaha-usaha implementasi solusi IT yang dilakukan oleh Matrix NAP Info juga dapat turut mendukung program pemerintah tersebut terutama dalam hal mendukung digital literasi di Indonesia.