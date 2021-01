KABAR DUKA, Ayah Fadel Islami Meninggal, Muzdalifah: Ayah Sosok Baik, Tak Bedakan Anak dan Mantu

TRIBUNJABAR.ID - Kabar duka datang dari keluarga Fadel Islami dan Muzdalifah. Ayah Fadel Islami, Rakhmat meninggal dunia.

Muzdalifah dan suaminya, Fadel Islami menyampaikan kabar meninggalnya Rakhmat itu melalui Instagram.

Fadel Islami mengatakan sang ayah adalah sosok yang ia hormati dan merupakan gurunya.

Ia akan menceritakan ilmu hidup yang diajarkan sang ayah kepada anaknya.

"Ayahku panutanku pahlawanku idolaku guruku cintaku sayangku, Insya Allah tidak putus doaku untukmu Ayah. Segala bentuk tauladan dan ilmu hidup yang engkau ajarkan akan aku ceritakan ke anakku (cucumu).

Akan kujaga nama baikmu. Ayah tidak akan tergantikan di hatiku selamanya, sampai ketemu ayah Insya Allah Ayah sudah bersama Kakek Halim Leha Bapak dari Ayah yang Ayah belum pernah lihat wajah dan jumpa dengan Kakek. Love you so much Ayahku," katanya.

Begitu juga dengan Muzdalifah, ia mengatakan Rakhmat adalah mertua yang baik dan penyabar.

Ia tidak pernah membedakan perlakuan kepada anak dan menantunya.

"Selamet jalan Ayah,,Ayah sosok yang baik & pengertian & penyabar,,tidak pernah bedakhan Anak & mantu , Ama cucu sayang bannget, yang tenang yah ayah ,, insya Allah Raudhoh min Riyadil Jannah."

Sosok Fadel Islami dan Ayahnya