Mandiri Sekuritas Raih Penghargaan “Best Local Brokerage” 11 Tahun Berturut-turut dari Asiamoney

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – PT Mandiri Sekuritas (Mandiri Sekuritas/Perusahaan) meraih predikat _“Best Local Brokerage”_ selama 11 tahun berturut-turut dari Asiamoney.

Penghargaan tersebut merupakan pengakuan dari para investor lokal dan internasional terhadap konsistensi, inovasi, dan kualitas layanan Mandiri Sekuritas selama lebih dari satu dekade terakhir.

Dalam ajang Asiamoney Brokers Poll 2020, Mandiri Sekuritas tidak hanya meraih penghargaan _“Best Local Brokerage”,_ tetapi juga memborong 4 kategori penghargaan lainnya, yaitu, “Best Overall Research”, “Best Overall Sales”, Best Corporate Access”, dan “Best Execution”.

Sebanyak 12 analis Mandiri Sekuritas juga memborong 16 kategori individu terbaik dari Asiamoney, antara lain, Adrian Joezer (“Best Strategist”, “Best Analyst for Consumer Staples”), Leo Putra RinaldY (“Best Economist”), Tjandra Lienandjaja (“Best Analyst for Banks”), serta Hadiyansyah (“Best Retail Analyst/Commentator”).

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Dannif Danusaputro mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah yang telah mempercayai Mandiri Sekuritas sebagai mitra dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Penghargaan ini dapat diraih berkat kepercayaan nasabah serta upaya untuk terus memberikan dan meningkatkan layanan pasar modal yang menyeluruh bagi para nasabah.

"Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus berusaha menjadi mitra investasi terpercaya bagi para nasabah sekaligus berkontribusi dalam mendorong kemajuan pasar modal Indonesia," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Tribun, Rabu (6/1/2021).

Sepanjang tahun 2020, Mandiri Sekuritas sukses mencatatkan total nilai transaksi saham sebesar Rp357 triliun yang berasal dari nasabah institusi dan retail.

Nilai tersebut menjadikan Mandiri Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas lokal yang konsisten memimpin perdagangan saham di pasar modal Indonesia dalam empat tahun terakhir.

“Kami percaya bahwa inovasi dan ketangguhan dalam mendukung pertumbuhan bisnis nasabah secara konsisten di berbagai situasi telah memberikan nilai tambah bagi layanan Mandiri Sekuritas yang meningkatkan loyalitas nasabah. Di masa pandemi, kami semakin intensif dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada para nasabah institusi melalui berbagai kesempatan, seperti memberikan informasi pasar terlengkap melalui laporan riset reguler, melakukan berbagai pertemuan secara virtual. Demikian pula hal nya untuk nasabah retail, kami juga meningkatkan layanan melalui penyelenggaraan berbagai webinar serta kelas investasi online,” kata Dannif.

Keterbatasan mobilitas akibat pandemi memberikan masyarakat lebih banyak waktu untuk belajar mengenai investasi di pasar modal.

Pada tahun 2020, jumlah nasabah retail Mandiri Sekuritas meningkat lebih dari 50%, yang diikuti dengan kenaikan nilai transakasi harian nasabah yang signifikan.

“Kami optimistis dapat menjadi mitra terpercaya bagi para nasabah dalam mengelola aset investasinya. Ke depan, kami akan terus berinovasi menghadirkan layanan investasi terlengkap kepada para nasabah, mulai dari saham, obligasi, reksa dana, exchange traded fund (ETF), serta produk-produk investasi yang berorientasi lingkungan (ESG),” kata Dannif.