Hasil Indonesian Idol Tadi Malam, 1 Kontestan Harus Angkat Koper, Ini 13 Kontestan yang Lolos

TRIBUNJABAR.ID - Acara Indonesian Idol babak Spektakuler Show Top 14 sudah tayang di RCTI tadi malam, Senin (4/1/2021).

Berdasarkan hasilnya, ada seorang kontestan yang harus angkat koper dari Indonesian Idol.

Impian dia melaju ke babak selanjutnya harus berhenti sehingga gagal masuk Top 13.

Ia adalah Karen Claudia Rantung. Kabar dia tereliminasi tadi malam juga dibagikan di Instagram resmi Indonesian Idol.

"Sayang sekali langkah Karen @karencldy di panggung #IndonesianIdol harus terhenti Malam Ini

Tetap semangat dan jangan berhenti berkarya ya!

See you on top Karen

Lalu, siapa saja yang lolos ke babak selanjutnya?

Inilah daftar 13 kontestan yang melaju ke babak selanjutnya dan akan tampil lagi minggu depan.

Kontestan Top 13 adalah Anggi, Melisa, Azhardi, Femila, Fitri, Jemimah, Joy, Kelvin, Kezia, Kirana, Mark, Ramanda, dan Rimar.