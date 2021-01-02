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VIDEO KIMI Show Belajar Lagu Blackbird, The Beatles, Yuk, Gampang, ko, Enggak Susah

Belajar lagu blackbird, The Beatles, yuk, gampang, ko, enggak susah. Tinggal ikuti step-stepnya. Ikuti saja di Kimi Show, edisi perdana di tahun 2021.

Belajar lagu blackbird, The Beatles, yuk, gampang, ko, enggak susah. Tinggal ikuti step-stepnya. Ikuti saja di Kimi Show, edisi perdana di tahun 2021.

Jangan lupa tayangan Kimi Show selanjutnya.

Blackbird

Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
Blackbird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be free
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise

Source: LyricFind

Songwriters: John Lennon / Paul McCartney

Blackbird lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC, Tratore

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The Beatles
Kimi Show
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Enggak Susah
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Editor: yudix
Sumber: Tribun Jabar
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