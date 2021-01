Deretan Quotes Tahun Baru 2021, Bagikan Kutipan Kata-kata Indah Itu di Tahun yang Baru Ini

TRIBUNJABAR.ID - Tahun 2021 tiba, Anda bisa berbagi kutipan atau quotes Tahun Baru 2021 melalui media sosial atau chat WhatsApp ke orang-orang terdekat.

Dalam tulisan ini, telah dirangkum sejumlah kutipan dari berbagai macam tokoh, mulai dari penulis, penyanyi, tokoh politik, bankir, dan masih banyak lagi.

Dihimpun TribunJabar.id dari countryliving.com, berikut ini adalah kumpulan kutipannnya:

1. "The first step towards getting somewhere is to decide you're not going to stay where you are."

"Langkah pertama untuk mencapai suatu tempat adalah memutuskan bahwa Anda tidak akan tinggal di tempat Anda sekarang."

- J.P. Morgan

2. "Your present circumstances don't determine where you can go. They merely determine where you start."

"Keadaan Anda saat ini tidak menentukan ke mana Anda bisa pergi. Mereka hanya menentukan dari mana Anda memulai."

- Nido Qubein

3. "You’ll never get bored when you try something new. There’s really no limit to what you can do."