Boy William Kabarkan Kondisi Terkininya, Tahun Baruan di Rumah Sakit, Daniel Mananta Turut Mendoakan

TRIBUNJABAR.ID - Presenter Boy William mengabarkan kondisi terkininya melalui unggahan di akun Instagram-nya, @boywilliam17.

Dalam postingannya tersebut, Boy mengunggah foto dirinya masih berada di kamar di rumah sakit.

Rupanya, Boy William harus menghabiskan waktu pergantian tahun di rumah sakit.

Boy mengatakan, dirinya masih sakit.

"LAST DAY OF 2020. this is my nightclub for tonight. I've been sick for awhile now but i'm okay! I can't wait to get back to work man!" tulisnya, dikutip TribunJabar.id, Jumat (1/1/2021).

Dalam keterangan di caption-nya itu, Boy juga mengucapkan harapannya untuk 2021.

Dia berharap semuanya diberikan kebahagiaan dan rezeki yang lancar.

"2021 semoga akan menjadi tahun yang berkah buat kita semua ya, rejeki lancar, bahagia selalu, bisa jalan-jalan lagi, semua investasi kalian naik dan paling penting, sehat."

"This year, i'm grateful for everything. Apapun halangan nya, lawan aja guys! Happy New Year everybody!" tulis @boywilliam17.

Sejumlah rekan sesama artis dan pesohor turut memberikan dukungan untuk Boy di kolom komentar.