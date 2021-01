Anda Menerima SMS Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes? Berarti Wajib Divaksin, Kecuali karena Hal Ini

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anda menerima pesan singkat atau SMS dari Kementerian Kesehatan mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19?

Jika iya, berarti Anda wajib divaksin Covid-19.

Mulai Kamis (31/12/2020) kemarin, SMS kepada masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mulai dikirimkan.

Ini sesuat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui surat bernomor HK.01.07/Menkes/12757/2020.

Keputusan itu menyebutkan masyarakat yang menerima SMS wajib mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui SMS blast wajib mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19," demikian bunyi keputusan tersebut.

Pengecualian berlaku bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin yang tersedia.

"Dikecualikan bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia," tulis keputusan itu.

Kepmenkes tentang penetapan sasaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 itu diteken Menkes pada Senin (28/12/2020).

Bersamaan dengan itu, Menkes juga meneken Kepmenkes HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ada tujuh jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di tanah air.

Jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu yang diproduksi PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac.

