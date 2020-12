Semalam Jaringan Indosat Down di Cisolok Kabupaten Sukabumi, Ternyata Ini Penyebabnya

Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi, M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Pada Rabu (30/12/2020) malam sekitar pukul 21.00 WIB, jaringan Indosat di wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat down.

Menurut VP Head of Jabodetabek Field Engineers at Indosat Ooredoo, Doly Simbar, jaringan down selamat sekitar satu jam.

Namun, saat ini Doly mengatakan, jaringan Indosat di wilayah Kecamatan Cisolok sudah kembali normal.

"Sudah UP semalam down sekitar 1 jam," ujarnya via pesan singkat, Kamis (31/12/2020).

Ia menjelaskan, jaringan Indosat mengalami down karena ada masalah pada hardware jaringan tersebut.

"Ada problem hardware," jelasnya.

Sementara itu, salah seorang pengguna jaringan Indosat, Fepy (23) mengaku sempat mengalami gangguan jaringan semalam.

"Iya tadi malam sinyal tiba-tiba hilang muncul tanda (x) pada jaringan di android saya, tapi sekarang sudah biasa lagi, bagus lagi," ujarnya.

