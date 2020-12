Wakapolda Imbau Warga Tak Berkerumun di Puncak Saat Tahun Baru, Tim Pemburu Covid-19 Siap Tertibkan

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Wakapolda Jabar Brigjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, melakukan peninjauan kesiapan pengamanan pergantian tahun di jalur Puncak Cianjur-Bogor, Rabu (30/12/2020).

Eddy mengimbau warga tak keluar rumah saat pergantian tahun agar tidak menimbulkan kerumunan di jalur Puncak yang biasanya padat di malam pergantian tahun.

Eddy mengatakan, rekayasa jalan tetap dilakukan melihat situasi namun tak diberlakukan one way.

Baca juga: Di Ciamis Langsung Ada Front Pejuang Islam Saat Pemerintah Bubarkan FPI, Jika Dibubarkan Bikin Lagi

Baca juga: Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Sukabumi Pastikan Penggali Makam Sudah Dapat Insentif

"One way tak ada, hanya penutupan lalu diikuti dengan rekayasa kecepatan, misal dari bawah padat maka kecepatan di atur 40 kilometer per jam dan sebaliknya bisa 60 kilometer per jam," ujar Eddy di Puncak, Cianjur siang tadi.

Eddy sempat melakukan kunjungan ke pos Tugu Gentur, Pospam IV Pos PAM II, dan pos PAM I di Puncak.

"Warga diimbau untuk menahan diri tidak keluar agar tak ada kerumunan, situasi pandemi covid-19 jangan sampai ada klaster baru tahun baru dan jangan ada penumpukan massa di Puncak," katanya.

Kapolres Cianjur AKBP M Rifai mengatakan, rekayasa jalan buka tutup tetap ada, jika sudah terjadi kemacetan maka tim pengurai kemacetan dan juga dibantu masing pos PAM akan melakukan operasi pemburu covid.

Tim ini gabungan TNI, Polri, dan satgas.

Kapolsek Pacet AKP Galih A mengatakan jauh hari pihaknya dengan Forkopimcam sudah menyosialisasikan surat edaran untuk malam pergantian tahun agar tak ada kerumunan.

"Ada beberapa restoran dan kafe yang awalnya memasang spanduk perayaan tahun baru setelah kami imbau lalu dicopot," katanya.

Pantauan di jalur Puncak, mobil berpelat nomor luar kota menjadi sasaran pemeriksaan tim gabungan di jalur Cianjur-Puncak, Rabu (30/12/2020).

Di kawasan Ciherang dekat vila bukit Harmoni kendaraan berpelat nomor Jakarta dan luar daerah lainnya dibelokkan dan diperiksa kelengkapan kendaraan serta penumpang.

Para penumpang kendaraan yang tak memakai masker diimbau untuk memakai masker.

Baca juga: FPI Kabupaten Sukabumi Tunggu Arahan Pengurus Pusat, Dukung Segala Bentuk Upaya yang Akan Ditempuh

Baca juga: Seru Banget, Senam Aerobik Akhir Tahun di Sanggar Senam Rucita Lembang