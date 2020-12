Mengenang 45 Tahun Nike Ardilla, Musica Studios Rilis Album Vinyl Bintang Kehidupan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-45 almarhumah Nike Ardilla, Musica Studios merilis vinyl album 'Bintang Kehidupan' pada 27 Desember 2020.

Bintang Kehidupan merupakan album Nike Ardilla yang dirilis pada Februari 1990.

Pada masanya, album ini berhasil meraih sukses di pasar musik Indonesia dan Asia Tenggara dengan terjual lebih dari enam juta kopi

Album ini pun diganjar penghargaan dari BASF Awards 1990 sebagai The Best Selling Rock Album.

Pada ajang Asian Song Festival 1991 di Shanghai Cina, Nike Ardilla berhasil meraih The Winner Of New Singers Contest dengan membawakan lagu 'Star Of Life' (Bintang Kehidupan English Version).

Dalam pembuatan album ini Nike dibantu oleh musisi dan pencipta lagu ternama Indonesia seperti Deddy Dores, Pance F Pondaag, Deddy Dhukun, Dommy Allen, dan lain-lain.

Selain lagu 'Bintang Kehidupan' album ini juga menampilkan radio hits 'Khayal', 'Terserah' dan 'Kelam'.

Produser Musica Studios, Indrawati Widjaja atau Acin, mengatakan, pihaknya merilis vinyl Bintang Kehidupan untuk memenuhi permintaan para penggemar Nike Ardilla.

"Jujur, itu permintaan dari fans club official Nike. Kami mencoba untuk mewujudkan keinginan mereka," kata Acin dalam rilis Musica Studio yang diterima Tribun, Senin (28/12/2020).