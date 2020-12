DLH Kota Sukabumi Sudah Ajukan Insenrif bagi Penggali Makam Covid-19, Namun Belum Terealisasi

Laporan Kontributor Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi menyebutkan sudah melakukan pengajuan insentif bagi sejumlah petugas penggali makam Covid-19 di TPU Taman Rohmat ke Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala UPT Pemakaman DLH Kota Sukabumi Cecep Subarma saat ditemui diruangan kerjanya. Selasa (29/12/2020).

"Semenjak pertama pandemi Covid-19 hinggga saat ini penggali makam di TPU Taman Rohmat Citamiang belum mendapatkan isentif Covid-19 dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi," jelasnya.

Namun, lanjut dia, sekitar satu pekan lalu pihaknya bersama Gugus Tugas Penangan Covid-19 Kota Sukabumi telah mengakukan pengajuan insentif ke Sekda Pemkot Sukabumi.

'Alhamdulliah pengajuan dana insentif bagi penggali makam, sudah disetujui, namun hingga saat ini belum ada infromasi lanjutan mengenai hak para penggali makam jenazah Covid-19," ucapnya.

Ia menjelaskan, sesesui dengan kebijakan dari Setda Pemkot Kota Sukabumi, untuk satu kali pengglian pemakaman bagi jenazah muslim petugas mendapatkan sebesar Rp 55 ribu, sedangkan non non muslim sebesar Rp 65 ribu per satu orang petugas.

"Berdasarkan data yang tercatat, dari sebanyak 55 pasien Covid-19 meninggal dunia, ada sebanyak 28 jenazah yang dimakamkan di TPU Taman Rohmat," katanya.

Ia menambahkan, hingga saat ini sejumlah penggali makam di TPU Taman Rohmat hanya mendatakan gaji pemeliharaan pemakaman sebesar Rp 1,5 juta perbulan.

"Kalau penggali kuburkan tidak dicamtumkan di dalam DPA, namun yang dicamtumkan hanya pemeliharaan pemakaman," katanya.