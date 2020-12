VIDEO-Pesawat N219 Buatan PT DI Bersama Lapan Dapat Sertifikasi Kelaikan, Tahun Depan Komersialisasi

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG-Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) bersama Lapan, N 219, telah menyelesaikan seluruh rangkaian pengujian sertifikasi kelaikan. Dengan pengujian itu, Pesawat N219 resmi memperoleh type certificate.

Type certificate diberikan otoritas kelaikudaraan sipil, yakni Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Kementerian Perhubungan RI.

Gita Amperiawan, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI menjelaskan, sertifikasi merupakan proses terpenting untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Apalagi, pesawat akan digunakan oleh pengguna dan masyarakat umum.

"Sebagaimana hasil pengujian DKPPU, Pesawat N219 dinyatakan telah memenuhi CASR Part 23 (Airworthiness Standards for Aeroplanes in the Normal, Utility, Acrobatic or Commuter Category)," kata Gita dalam keterangan resminya, Senin (28/12/2020).

Ia mengatakan, prototype pesawat pertama (Prototype Design 1) N219 Nurtanio telah menjalani Flight Cycle sebanyak 250 cycle dan Flight Hours sebanyak 275 jam.

"Sedangkan prototype pesawat kedua (Prototype Design 2) N219 telah menjalani Flight Cycle sebanyak 143 cycle dan Flight Hours sebanyak 176 jam. Sehingga secara total Pesawat N219 telah menyelesaikan 393 Flight Cycle dan 451 Flight Hours dalam proses sertifikasi ini," katanya.

Pengembangan Pesawat N219 dimulai pada 2014 untuk tahap desain dan aplikasi type certificate. Dilanjutkan dengan pembuatan prototype pesawat pertama pada 2016 dan prototype pesawat kedua pada 2017 bersamaan dengan proses integrasi sistem.

Kata dia, tahun tersebut merupakan awal mula proses pengujian untuk sertifikasi. Sehingga, pada 2020, memperoleh sertifikasi dan selanjutnya, pada 2021 masuk tahap komersialisasi.

"Dengan selesainya sertifikasi, Pesawat N219 diharapkan jadi kebangkitan industri dirgantara Indonesia yang membantu mengisi kebutuhan penerbangan konektivitas dan perintis di pelosok Indonesia. Sehingga, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih merata," ucapnya. (*)





