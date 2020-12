Jangan Patah Hati, Shania Eks JKT48 dan Jonatan Christie Pamerkan Kemesraan di Momen Natal

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Bikin kaum Hawa patah hati, Shania Junianatha alias Shania eks JKT48 memamerkan kemesraannya bersama Jonatan Christie. Shania mengunggah foto bersama atlet bulu tangkis itu di akun media sosial Instagram.

Jonatan Christie adalah kekasih Shania eks JKT48.

Semua orang mengenal kekasih Shania eks JKT48 itu.

Di akun media sosial, Shania eks JKT48 dan Jonatan Christie memamerkan kemesraannya ketika merayakan Hari Natal.

"Late Christmas dinner. Don't forget to share the joy with the one you loved," tulis Jonatan Christie di akun @jonatanchristieofficial, Sabtu (26/12/2020).

Saat itu Jonatan Christie memamerkan foto mesranya bersama Shania eks JKT48.

Penyanyi Shania Junianatha alias Shania eks JKT48 memamerkan kemesraannya bersama Jonatan Christie di akun media sosial Instagram saat Natal, Sabtu (26/12/2020). (Dokumentasi Pribadi)

Begitu pula Shania eks JKT48 yang juga melakukan hal yang sama di akun Instagram @shanju.

"All i want for Christmas is...," tulis Shania eks JKT48.

Shania eks JKT48 adalah mantan anggota JKT48 generasi pertama.

Di masa terakhirnya sebagai member JKT48, Shania berada di Tim J dan menjabat sebagai Kapten JKT48 kedua setelah Melody Nurramdhani Laksani 'lulus' dari JKT48.

Shania juga sempat menjadi salah satu pengajar di JKT48 Academy ketika menjabat sebagai Kapten JKT48.

Shania merupakan anggota generasi pertama terlama kedua setelah Gaby yang berada di Tim J sejak 2011 hingga hari kelulusannya tanpa pernah berpindah tim. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Rayakan Natal Bersama, Shania Eks JKT48 dan Jonatan Christie Pamer Kemesraan di Media Sosial