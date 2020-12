Beta Glucan Bisa Bantu Cegah Virus Corona? Berikut Penjelasan Peneliti

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kasus Corona Virus banyak menyerang tidak hanya orang dewasa atau anak-anak bahkan bayi, namun ada juga mereka yang tak terpapar virus ini meski ada anggota keluarganya yang positif.

Salah satu upaya agar tidak mudah terpapar virus corona adalah disiplin menerapkan 3M atau protokol kesehatan termasuk ketika di dalam rumah.

Apalagi bila ada anggota keluarga yang banyak beraktivitas di luar rumah, rentan terpapar Covid-19.

Pencegahan bisa dilakukan tidak hanya menerapkan protokol kesehatan tapi juga menjaga kesehatan termasuk meningkatkan imun tubuh.

Dikutip dari Kontan.Id, selain menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, infeksi virus corona baru bisa Anda hindari dengan meningkatkan sistem imun tubuh.

Salah satu cara supaya daya tahan tubuh semakin kuat adalah dengan mengonsumsi makanan dengan komponen tertentu.

Mengutip dari Eat This, Not That!, beta-glucan dalam makanan mampu membantu tubuh untuk lebih kuat melawan infeksi virus corona.

Beta-glucan adalah komponen struktural yang banyak ditemukan dalam oatmeal, jamur, algae, dan barley.

Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Dr. Emma J. Murphy dari Ireland’s Athlone Institute of Technology menunjukkan, ada dua struktur beta-glucan.

Tipe pertama ditemukan dalam biji-bijian yang berguna untuk mengurangi kolesterol dan memodulasi mikrobioma usus.