Kumpulan Ucapan Tahun Baru 2021 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok Dipasang Jadi Caption IG

TRIBUNJABAR.ID - Momen pergantian tahun 2020 ke 2021 segera tiba.

Mulai dari sekarang, tak ada salahnya bagi Anda untuk menyiapkan kumpulan ucapan Tahun Baru 2021.

Ucapan-ucapan ini dapat dikirimkan ke teman, keluarga, hingga kolega di tempat kerja.

Jadi, meskipun momen Tahun Baru 2021 kali ini kita tak bisa merayakannya dengan banyak orang karena masih pandemi, setidaknya kita masih bisa berkirim ucapan.

Dihimpun TribunJabar.id dari ftd.com, berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat Tahun Baru 2021 yang cocok dikirimkan via WhatsApp atau jadi caption IG (Instagram):

1. Happy New Year! Let’s toast to yesterday’s achievements and tomorrow’s bright future.

Selamat Tahun Baru! Mari bersulang untuk pencapaian kemarin dan masa depan cerah di masa depan.

2. Wishing you health, wealth, and happiness in the New Year ahead.

Semoga Anda sehat, makmur, dan bahagia di Tahun Baru mendatang.

3. Wishing a very Happy New Year to the one who adds sunshine to our family.