Jelang Libur Akhir Tahun, bank bjb Pastikan Likuiditas Lancar & Layanani Operasional Terbatas

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), bank bjb mengalokasikan kebutuhan uang tunai sebesar Rp9,7 triliun untuk pemenuhan kebutuhan operasional dan ketersediaan dana di ATM diseluruh jaringan kantor bank bjb yang tersebar di 14 Provinsi di Indonesia. Persiapan uang pada periode Nataru ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap tren kebutuhan uang yang selalu mengalami peningkatan memasuki masa libur akhir tahun.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan jumlah dana yang disalurkan telah disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan kebutuhan selama Nataru. Diprediksi, kebutuhan uang masyarakat mengalami kenaikan dari segi volume transaksi melalui ATM maupun pengambilan uang tunai di jaringan kantor bank bjb.

"bank bjb akan mempersiapkan layanan prima dalam menyambut pergantian tahun 2020. Dana tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat yang memerlukannya demi memenuhi kebutuhan hari libur," ujar Widi.

Penyediaan dana likuiditas ini, selain untuk memenuhi kebutuhan hari libur, juga ditujukan untuk menunjang kebutuhan keuangan termasuk guna melakukan stimulasi di tengah situasi pandemi COVID-19, dan demi mencegah penyebarannya diterapkan di sejumlah daerah.

bank bjb akan tetap membuka kegiatan operasional terbatas (di luar hari kerja operasional) selama libur Natarudi beberapa jaringan kantor bank bjb pada tanggal 24-27 dan 31 Desember 2020. Pelayanan dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 dimana nasabah diminta untuk menggunakan masker saat berkunjung ke jaringan kantor serta menjaga jarak fisik. Adapun cakupan pelayanan yang dilakukan yakni untuk transaksi setor tunai, tarik tunai, angsuran kredit dan customer request. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website resmi bank bjb www.bankbjb.co.id dengan alamat https://tinyurl.com/bjb-Operasional-Terbatas.

Dalam situasi pendemi, bank bjb tetap mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan cara bertransaksi secara non tunai melalui layanan digital banking perseroan demi menekan potensi penyebaran COVID-19. Nasabah bank bjb, bisa menggunakan layanan non operasional kantor dengan e-channel seperti bjb ATM, bjb Mobile, bjb NET, bjb SMS, bjb EDC (bjb DIGI) atau bertransaksi secara non tunai menggunakan bjb Digi Cash (QRIS).

“Untuk ketersediaan dana di ATM sendiriakan disebar di seluruh jaringan ATM perseroan. Seluruh layanan e-channel ini menyediakan sarana yang memungkinkan nasabah bertransaksi untuk berbagai keperluan, berupa informasi rekening, transfer, pembayaran air, telepon, kartu kredit, televisi berlangganan, internet, isi ulang pulsa dan layanan perbankan lainnya. Layanan ini memberikan kenyamanan dan keamanan kepada nasabah jelang libur lebaran.

Kami juga mengimbau kepada nasabah yang melakukan transaksi secara digital agar selalu waspada penipuan, selalub erhati-hati dengan modus-modus penipuan dan tidak pernah memberikan data-data seperti nomor PIN, CVV dan OTP kepada siapapun” tutup Widi.