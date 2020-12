Curhat Nita Thalia Setelah Lepas dari Nurdin, Tinggalkan 20 Tahun Pernikahan, Bahagia Jadi Janda

TRIBUNJABAR.ID - Pedangdut Nita Thalia kini sudah melepaskan status istri kedua Nurdin Ruditia karena resmi bercerai.

Kini, Nita Thalia menjalani babak baru kehidupannya sebagai seorang janda.

Walaupun harus merelakan rumah tangga yang sudah dibina selama 20 tahun, Nita Thalia kini justru terlihat bahagia.

Mantan istri Nurdin Rudythia ini bahkan kerap menuangkan kebahagiaannya melalui media sosial Instagram.

Dalam postingannya, pedangdut cantik ini curhat atas kehidupan barunya.

"New Life... I’m single but i’m happy... Goodnight everyone

#lembaranbaru #lebihbahagiasekarang #alhamdulillah," tulis Nita Thalia.

Kemudian, pada postingan terbarunya, ia juga kembali curhat atas kehidupannya.

Ia merasa bersyukur meskipun orang lain memungkinkan untuk berbuat tidak baik padanya.

"Orang bisa saja memfitnah, mencurangi & menjahatiku tetapi orang tidak bisa mengubah rencana ALLAH dlm hidupku... Thanks ALLAH for everything," tulisnya.