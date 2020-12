VIDEO KIMI Show Kali ini Akan Membawakan Tutorial Lagu "Melepasmu" (Drive)

"Melepasmu" adalah lagu Drive yang diciptakan oleh Budi dan Anji.

Lagu ini dirilis pada 2008. Lagu ini bagian dari album kedua dari Drive yaitu "Kita Untuk Selamanya".

Simak turiolnya.

[Intro]

Am C-F

G-Am C-F 3x

G Dm

tak mungkin menyalahkan waktu

G F

tak mungkin menyalahkan keadaan

G Dm

kau datang di saat membutuhkanmu

G F

dari masalah hidupku bersamanya

Reff:

G C G

semakin ku menyayangimu

Dm Am G

semakin ku harus melepasmu dari hidupku

C G Dm

tak ingin lukai hatimu lebih dari ini

Am G

kita tak mungkin trus bersama

Am C-F

G Dm

satu saat nanti kau kan dapatkan

G F

seorang yang akan dampingi hidupmu

G Dm

biarkan ini menjadi kenangan

G F G

dua hati yang tak pernah menyatu

[interlude] Am G

C G Dm Am

[Chorus]

C G

semakin ku menyayangimu

Dm Am G

semakin ku harus melepasmu dari hidupku

C G Dm

tak ingin lukai hatimu lebih dari ini

Am G

kita tak mungkin trus bersama

G# A#

maafkan aku yang membiarkanmu

G# A#

masuk ke dalam hidupku ini

Fm Gm G#

maafkan aku yang harus melepasmu

G

walau ku tak ingin