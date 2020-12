Majalengka Mulai Dilirik Brand Fashion Ternama Indonesia, 3 Second Buka Toko Baru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Dunia fashion tanah air mulai melirik Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sebagai pasar baru untuk melakukan ekspansi.

Geliat kemajuan di daerah ini, dinilai memiliki potensi besar untuk berbagai jenis pasar, tidak terkecuali fesyen di masa yang akan datang.

"Salah satu ekspansi dari brand kita, memang kita membuka di kota-kota yang melihat dari potensi ke depannya secara pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk," ujar Head Area Sales 3 Second, Firman saat peresmian toko di Jalan KH Abdul Halim Majalengka, Sabtu (26/12/2020).

Atas dasar penilaian itu, jelas dia, pihaknya akhirnya memutuskan untuk membuka toko fashion dengan kualitas yang terjamin.

Baca juga: Mahfud MD Mau Aktifkan Polisi Siber, Menurut Pengamat Begini Seharusnya Sikap Pemerintah

Sebelum memutuskan membuka toko, lanjut dia, ada tim yang melakukan pemetaan terkait potensi di daerah ini.

Ia menjelaskan, pemetaan juga dilakukan menyikapi masa pandemi yang hingga saat ini masih terjadi.

"Bukan berspekulasi, (tapi) kami kumpulkan data, bukan berani tanpa memperhitungkan. Kami sudah perhitungkan resikonya, baik internal di perusahaan maupun eksternal, dengan masyarakat," ucapnya.

Karena ini di masa pandemi Covid-19, pihaknya melakukan berbagai aturan terkait penanganan Covid-19.

Hal ini untuk membantu pemerintah dalam mencegah penularan virus Corona di Majalengka.

Baca juga: KICK Off, Ini Link Live Streaming & Susunan Pemain Leicester vs Man United, yang Menang ke Posisi 2

"Di luar itu, karena saat ini masih pandemi, kami pastikan akan ikuti aturan Satgas terkait Protokol Kesehatan (Prokes). Karyawan kami pastikan mengenalan masker," jelas dia.

Sementara, 3 Second menghadirkan brand-brand dari 3 Second group itu sendiri, yaitu 3 Second, Greenlight, Moutley, Famo, FMC Speed Supply, Hanna Hijab serta Circle.

Selain untuk dewasa, ada juga beberapa pilihan untuk anak-anak seperti 3 Second kids, Moutley kids dan juga Azizah.

"Jenis produk yang ditawarkan juga sangat beragam, tidak hanya Tshirt, Jaket, atau Kemeja. Ada juga pilihan Fashion hijab serta berbagai aksesoris mulai dari Topi, Tas, Sepatu, Sandal, Thumbler, Kacamata, dan lain-lain.

Ada spesial diskon hingga 50 persen untuk yang mau berbelanja langsung di store terbaru dari 3 Second ini. Selain itu banyak spesial produk keluaran terbaru dari 3 Second Group," ujarnya.