Ucapan-ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021 Bahasa Inggris, Lengkap Artinya, Kirim di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Natal dan Tahun Baru dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan artinya.

Setiap Desember, Hari Natal dan Tahun Baru menjadi momen spesial yang selalu dirayakan setiap tahunnya.

Dua momen spesial ini menjadi kesempatan untuk saling memberikan kebahagiaan.

Seperti memberikan kado istimewa, kumpul bersama keluarga, atau pun sekadar mengirim ucapan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021.

Daftar pantun untuk ucapan Tahun Baru 2021 (Pixabay)

Supaya berkesan, Anda bisa mengirim ucapan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 dalam Bahasa Inggris.

Tentu saja Anda juga bisa memasang atau mengirimkan lewat pesan di WhatsApp, Instagram, Twitter atau media sosial lainnya.

Dilansir dari englishcoo.com, berikut kumpulan ucapan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 dalam Bahasa Inggris beserta artinya:

#1

May this incredible time of giving and spending time with family bring you joy that lasts throughout the year. Merry Christmas and Happy New Year! Wishing U peace, joy, & all the best

Semoga saat-saat memberi dan menghabiskan waktu bersama keluarga memberi Anda sukacita sepanjang tahun. Ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru! Semoga Anda merasakan kedamaian, kegembiraan, & semua yang terbaik