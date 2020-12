Kirim Kata-kata Bijak Ucapan Selamat Natal 2020 untuk Keluarga, Kerabat, dan Sahabat

Mari berkirim ucapan selamat Natal melalui SMS dan chat WhatsApp di Hari Natal 2020.

Berikut ini rangkuman kata-katanya.

TRIBUNJABAR.ID - Satu di antara sejumlah hal yang biasa dilakukan saat Hari Natal 25 Desember 2020 adalah berkirim ucapan selamat Natal.

Biasanya, ucapan Natal ini dikirimkan melalui SMS atau melalui chat WhatsApp.

Namun, tak sedikit juga yang membagikan ucapan Natal lewat media sosial, seperti jadi status Facebook hingga jadi caption IG (Instagram).

Agar kata-katanya lebih bermakna, kita bisa membagikan kutipan yang berisi kata-kata indah.

Tak perlu bingung dalam mencari kutipannya, pasalnya dalam tulisan ini telah dirangkum sejumlah kutipan mengenai Natal.

Langsung saja, dihimpun TribunJabar.id dari countryliving.com, berikut adalah kumpulan kutipan kata-kata ucapan Natal 25 Desember 2020:

1. "Christmas is the day that holds all time together."

"Natal adalah hari yang menyatukan semua waktu."