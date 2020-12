Kereen! Wajah dan Aksi Nyanyi Maruli Tampubolon Terpampang di Times Square New York

Wajah dan aksi Maruli Tampubolon hadir di Times Square New York.

TAK terlukiskan perasaan Maruli Tampubolon saat paras tampannya menghiasi Times Square, New York.



Dalam tayangan yang beberapa detik itu, Maruli membawakan lagu terbarunya, "Never Stand Alone".

Lagu ini di ditulis dan diprakarsai oleh Producer Gospel Artha Meris Simbolon yang pernah mendatangkan sederet artis International seperti Israel Houghton di Indonesian Gospel Festival 2018.

Kisah inspiratif ini mencoba untuk menyampaikan pesan untuk menjalani kehidupan dengan iman dan bukan dengan penglihatan.

Melalui akun instagram @marulitampubolon777, Maruli mengunggah video iklan yang menampilkan bukan hanya wajah, tapi penampilannya yang tengah menyanyi diiringi para musisi di Times Square.

Di bawah video yang diunggahnya itu, Maruli menuliskan pesan suka citanya dan tak lupa berterima kasih kepada sejumlah teman-teman musisi yang telah membantunya selama ini.

“Never Stand Alone.

Listen now on any digital platform.

THANK YOU GOD FOR EVERYTHING!

Mimpi apa anak Gandul bisa mejeng di time square kaya gini. Semua karena kebaikan TUHAN.

Semoga lagu anak bangsa ini dapat menjadi berkat untuk semua umat manusia di seluruh dunia. Thank You My soul Brothers @dennis_nussy @bonarabraham @rayendrasunito @andredinuth” tulisnya di instagram.

Lagu "Never Stand Alone" ini diaransemen indah oleh sahabat Maruli, yaitu Dennis Nussy. Untuk instrumen lainnya memang diisi oleh sahabat-sahabat Maruli yang sungguh luar biasa professional dan pemain musik kelas atas di Indonesia yaitu Andre Dinuth pada Gitar, Rayendra Sunito pada Drum dan Bonar Abraham pada Bass sekalian juga yang melakukan post production, mixing dan mastering lagu tersebut.

Menurut Maruli, ketika manusia menghadapi cobaan, disitulah kita harus mendekatkan diri kepada tuhan karena dengan keimanan kitalah, kita dapat menghadapi masalah itu bbrsama tuhan yang berdiri bersama kita.

"Jadi, kekuatan yang sebenarnya bukannlah pada kita melainkan keimanan yang hanya tertuju kepada tuhan. Jangan takut bila kita lagi ada masalah dan menghadapi problematika kehidupan, tuhan selalu berserta kita," kata Maruli saat menggelar jumpa pers belum lama ini.

Lalu kolaborasi yang sangat dinamis dan harmonis terjadi antara Maleena Music dengan Maruli Tampubolon (MT Production) hingga lagu tersebut terpampang di LED Screen gedung Nasdaq, Timesquare, New York City.

Ini adalah pertama kalinya Maruli iklannya berada di Times Square. Para artis dan musisi serta penggemarnya berharap, semoga karya Maruli Tampubolon menginspirasi anak muda Indonesia untuk terus bermimpi dan memberikan talenta terbaiknya untuk umat manusia. (*)