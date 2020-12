CPNS Jabar Jalani Orwastu, Pemprov Dorong Kinerja ASN, Ini Pesan Sekda Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Pemda Provinsi Jabar mendorong dan memotivasi agar ASN, yang terdiri dari PNS dan PPPK, terus berprestasi. Upaya ini dilakukan satunya dengan menghadirkan penghargaan Employee of The Month alias Pegawai Berkinerja Terbaik Bulan Ini.

"Employee of The Month setiap bulannya mendapatkan piagam penghargaan, piala bergilir, tunjangan kinerja, dan menghadiri makan malam bersama Gubernur," ucap Setiawan saat memberikan arahan dalam kegiatan "Orientasi Wawasan dan Tugas (Orwastu) CPNS Formasi Tahun 2019" di Ballroom Ibis Bandung Trans Studio Hotel, Kota Bandung, Selasa (22/12/2020).

Adapun kegiatan Orwastu CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar Formasi Tahun 2019, diikuti 35 peserta domisili Bandung Raya secara luring dan 1.807 peserta yang mengikuti secara virtual melalui video konferensi.

Mengawali paparannya, Setiawan mengucapkan selamat kepada 1.842 peserta yang lolos seleksi CPNS Jabar 2019 dan diusulkan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) tersebut. Ia pun mengingatkan mereka agar tidak berpuas diri meski lolos seleksi.

"Pertahankan prestasi, jangan hanya puas sudah masuk CPNS 2019 Jabar. Adik-adik harus terus belajar, karena Jabar ingin Juara Lahir Batin sesuai visi-misi dan ingin berkompetisi tidak hanya di Indonesia, tapi juga ASEAN bahkan dunia," ucap Setiawan.

"Karena 2024, Jabar bertekad menjadi World Class Government. Kita bertekad memajukan Jabar, apalagi Jabar punya 50 juta penduduk, terbesar se-Indonesia," tambahnya.

Mengutip kunci sukses Mark Zuckerberg, Setiawan pun berpesan kepada seluruh peserta untuk berani mengambil risiko.

Baca juga: Pemkot Cirebon Perpanjang Sewa Hotel untuk Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Hingga Januari

"The biggest risk is not taking any risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko sama sekali. Selain itu, kerjakanlah pekerjaan yang mudah lebih dulu. Tetap berkreasi agar kita terus maju dan bisa mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin," ujarnya.

Dalam paparannya, Setiawan juga menjelaskan bahwa proses seleksi CPNS oleh panitia nasional dilakukan secara transparan dan terkomputerisasi. Untuk itu, para CPNS juga dituntut untuk terbiasa dengan digitalisasi dan inovasi.