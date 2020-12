BANGGA, Jabar Raih Tiga Penghargaan dalam It Works Top Digital Awards 2020

Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Dudi Sudrajat Abdurachim saat menerima penghargaan dalam ajang It Works Top Digital Awards 2020 di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih tiga penghargaan sekaligus dalam It Works Top Digital Awards 2020 di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Ketiga penghargaan tersebut yakni TOP DIGITAL Implementation 2020 on Province Government #Level Stars 4, TOP Leader on Digital Implementation 2020 untuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan TOP CIO (Chief Information Officer) on Digital Implementation 2020 untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Setiaji.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Dudi Sudrajat Abdurachim, dan Setiaji.

Setelah menerima penghargaan, Dudi mengatakan bahwa Pemda Provinsi Jabar intens meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pemda Provinsi Jabar sendiri sudah membentuk pusat layanan digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Tentu ini membanggakan karena memang upaya-upaya kita di Jabar juga sangat serius. Salah satunya dengan membentuk pusat layanan digital dari Diskominfo yang mempekerjakan karyawan hampir 120 orang. Mereka memiliki background pendidikan dan pengalaman yang luar biasa. Dan juga tingkat manajemennya tinggi," kata Dudi melalui ponsel, Rabu (23/12/2020).

It Works Top Digital Awards 2020 merupakan penghargaan tahunan terbesar bidang TI, Telco, dan Teknologi Digital di Indonesia. Acara tersebut digagas oleh majalah ItWorks yang bekerja sama dengan beberapa Asosiasi dan Perusahaan Konsultan TI, Telco, serta Digital.

Dudi menyatakan, pihaknya konsisten untuk terus memanfaatkan teknologi dalam melayani masyarakat. Sejumlah hal pun akan intens ditingkatkan. Mulai dari manajemen sistem informasi sampai Sumber Daya Manusia (SDM).

"Jadi kita sangat serius untuk memperbaiki manajemen sistem informasi. Karena sekarang kalau kita mau meningkatkan kecepatan layanan, tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan teknologi," ucapnya.

Kepala Diskominfo Jabar Setiaji menuturkan, capaian Pemda Provinsi Jabar dalam It Works Top Digital Awards 2020 lebih baik dari tahun sebelumnya. Ia pun optimistis prestasi Pemda Provinsi Jabar dalam ajang tersebut akan terus meningkat pada tahun 2021.