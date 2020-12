Rachel Vennya Jadi Trending Topic Gara-gara Unggah Foto Tanpa Hijab, Ini Komentar sang Mama

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Rachel Vennya membuat kejutan di momen Hari Ibu, 22 Desember. Sang selebgram yang selama ini dikenal dengan sosok cantik dengan balutan hijab tiba-tiba memosting foto di Instagram tanpa penutup kepala.

Bukan cuma sekali, tapi ada tiga foto tanpa jilbab.

Pertama dengan seorang wanita yang juga tak berhijab, dua foto lainnya adalah foto close up Rachel tanpa hijab.

Dari dua foto tanpa caption itu satu di antaranya ia kunci kolom komentarnya.

Sedang satu lagi tak dikunci dengan komentar pujian di barisan teratasnya.

Tiga foto tanpa hijab yang dibagikan selebgrammembuatnya menjadi trending. Rachel kenakan hijab setelah memiliki anak sekitar dua tahun lalu, belum jelas alasan ia akhirnya melepas hijab dan membagikan fotonya pada publik. (twitter)

Berikut pujian-pujian itu

chelsea.veronnia: cantik luar dalam, cewek paling strong, love you so much kak

sarahkeihl: pretty as always

ninakozok: You are beautiful

devinaureel: tercantik sedunia, paling baik senusantara.