Masih Belum Terlambat, Yuk Bagikan Ucapan Hari Ibu, Ini 20 Contoh Ucapannya dalam Bahasa Inggris

TRIBUNJABAR.ID - Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020! Di momen istimewa ini, Anda dapat membagikan ucapan selamat Hari Ibu dalam Bahasa Inggris.

Kata-kata ucapan selamat Hari Ibu ini dapat dikirimkan melalui chat WhatsApp.

Jadi, bagi Anda yang saat ini sedang tinggal berjauhan dengan ibu, masih bisa memperingati Hari Ibu lewat cara mengirimkan ucapan tersebut.

Dihimpun TribunJabar.id dari Tribunnews.com, berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat Hari Ibu dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan terjemahannya:

1. Semoga semua cinta yang Kamu berikan kepada kami kembali kepada Kamu seratus kali lipat pada hari istimewa ini!

May all the love you gave to us come back to you a hundredfold on this special day!

2. Semoga Kamu mendapatkan semua cinta dan kebahagiaan yang layak Kamu dapatkan. Aku harap Kamu mengalami Hari Ibu yang sangat bahagia!

Wishing you all the love and happiness you so richly deserve. I hope you have a very happy Mother’s Day!

3. Kepada ibu terbaik di dunia, Selamat Hari Ibu! Terima kasih telah menjadi kepala juru masak, konselor, supir taksi, pemandu sorak, dan ibu serba bisa terbaik di dunia.

To the best mom in the world, Happy Mother’s Day! Thank you for being chief cook, counselor, taxi-driver, cheerleader, and best all-round mom in the world.