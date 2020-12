VIDEO-Berkah Lesti Kejora, Jadi Wanita Tercantik Dunia hingga Borong Prestasi di Kiss Awards 2020

TRIBUNJABAR.ID - Kekasih Rizky Billar, Lesti Kejora mendapatkan berkah berkali-kali dalam dua hari berturut-turut.

Minggu (20/12/2020), Lesti Kejora menerima kabar baik yang bikin bangga para penggemar.

Artis muda ini lagi-lagi meraih prestasi. Kali ini, Lesti Kejora tidak hanya dapat diakui di Indonesia, ia juga dilirik di dunia lho.





Pertama, Lesti ternyata mendapatkan apresiasi secara fisik. Ia masuk dalam daftar 100 Wanita Tercantik di Dunia pada 2020 versi Top Beauty World.

Kabar ini bahkan diumumkan di akun Twitter Top Beauty World.

"The 100 Most Beautiful Women Of 2020

5 - Lesti Kejora ( Indonesia ) Congratulations - The closest to win Link:

https://youtube.com/watch?v=3EZMFDkuYgg&feature=youtu.be…

#TBWORLD2020 #LestiKejora."





Video daftar 100 wanita tercantik di dunia untuk tahun ini versi Top Beauty World ini pun sudah diunggah di Youtube.

Masuknya nama Lesti nomor lima wanita tercantik dunia di tahun ini menjadi perbincangan warganet di media sosial.