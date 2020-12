D’MASIV Bikin Album Versi Elektrik di Abbey Road Inggris,Ini Daftar Lagunya

Cover Album 'Live at Abbey Rd Electric Version' dari D’MASIV.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah memperkenalkan album Live Acoustic @ Abbey Rd pada September 2020 lalu, D’MASIV kembali merilis album terbarunya.

Album baru ini album bertajuk 'Live at Abbey Rd Electric Version' yang berisikan 10 lagu hits.

Sepuluh lagu itu di antaranya adalah Cinta Ini Membunuhku, Pergilah Kasih, Apa Salahku, Ingin Lekas Memelukmu Lagi.

Dengarlah Sayang, Esok Kan Bahagia, Semakin, Tak Punya Nyali, Lelaki Pantang Menyerah dan Kesempatan Bersamamu.

“Album baru ini berbeda dengan versi sebelumnya, karena kami membuat aransemen dengan versi elektrik dengan memasukkan 10 lagu hits dari D’MASIV,” ujar Rian Vokalis D'MASIV dari rilis Musica Studio yang diterima Tribun Jabar, belum lama ini.

Rian menceritakan, saat rekaman di Abbey Road, mereka diharuskan untuk merekam 20 lagu tanpa mengulang.

Sepuluh lagu di antaranya merupakan versi elektrik.

“Proses pengerjaan versi elektrik ini serupa dengan versi akustik sebelumnya, direkam dengan one take ok. Jadi pasti akan kerasa banget bedanya. Kalau kalian dengar pasti ada yang kurang sempurna, ini yang membuat dinamikanya jadi seru,” kata Rian.

Dengan rilisnya album ini tentu menjadi pencapaian perjalanan 17 tahun D’MASIV.